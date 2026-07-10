மாவட்டத்தில் பி.எஸ்.என்.எல்., அலைபேசி டவர்கள் அமைக்க... இல்லை ஒத்துழைப்பு: உள்ளாட்சிகள் இடம் தேர்வு செய்து வழங்குவதில் இழுத்தடிப்பு
மாவட்டத்தில் பி.எஸ்.என்.எல்., அலைபேசி டவர்கள் அமைக்க... இல்லை ஒத்துழைப்பு: உள்ளாட்சிகள் இடம் தேர்வு செய்து வழங்குவதில் இழுத்தடிப்பு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:19 AM
திண்டுக்கல்:திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசு
நிறுவனமான பி.எஸ்.என்.எல்., '4ஜி' சேவை தடையின்றி கிடைக்கும் வகையில்
கூடுதலாக 27 இடங்களில் அலைபேசி டவர் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. ஆனால்
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இடம் தேர்வு செய்து வழங்காமல் இழுத்தடிப்பதால் டவர்
அமைப்பதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.
தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களை காட்டிலும் மத்திய அரசு நிறுவனமான பி.எஸ்.என்.எல்.,ன் சேவை கட்டணங்கள் குறைவு என்பதால் எளிய மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
ஆனால் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் தனியார் நிறுவனங்களை ஒப்பிடுகையில் பி.எஸ்.என்.எல்.,ன் சிக்னல் குறைவாகவே கிடைப்பதாக மக்கள் மத்தியில் பரவலாக எண்ணம் உள்ளது.
இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் திண்டுக்கல் பி.எஸ்.என்.எல்., தொலைத்தொடர்பு கோட்டம் சார்பில் பல்வேறு மேம்படுத்தப்பட்ட சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி அதிவேக '4ஜி' சேவை தங்கு தடையின்றி கிடைக்க ஏற்கனவே உள்ள 169 அலைபேசி டவர்களுடன் கூடுதலாக மூன்று மடங்கு டவர்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
முதற்கட்டமாக திண்டுக்கல் மாநகராட்சி, ஒட்டன்சத்திரம், கொடைக்கானல், பழநி ஆகிய நகராட்சிகள் உட்பட 27 இடங்களில் புதிதாக டவர்கள் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டு பி.எஸ்.என்.எல்., நிர்வாகம் ஒப்புதல் அளித்தது.
ஆனால் மேற்கண்ட மாநகராட்சி, நகராட்சிகள் மற்றும் சில பேரூராட்சி பகுதிகளில் அலைபேசி டவர் அமைப்பதற்கு இடம் ஒதுக்கி தருவதில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தொடர்ந்து காலம் தாழ்த்தி ஒத்துழைப்பு அளிக்காத நிலை தொடர்கிறது.
இதனால் இப்பகுதிகளில் பி.எஸ்.என்.எல்., அலைபேசி டவர்கள் அமைக்கும் பணிகளை முடிப்பதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது. மக்களுக்கும் குறைந்த கட்டணத்தில் பாதுகாப்பான 4ஜி சேவை கிடைக்க முடியாத நிலை தொடர்கிறது.
பி.எஸ்.என்.எல்., உதவி பொதுமேலாளர் ஆனந்தராமகிருஷ்ணன் கூறுகையில், 'மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி, கண்காணிப்புக்குழு கூட்டத்தில் பேசிய திண்டுக்கல் எம்.பி., சச்சிதானந்தம் அலைபேசி டவர் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்து உள்ளாட்சிகள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து டவர்கள் அமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. உள்ளாட்சிகள் ஒத்துழைத்தால் பணிகள் விரைவில் நிறைவு பெற்று அடுத்த கட்ட சேவைகளை துவக்க இயலும் என்றார்.