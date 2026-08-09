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﻿ பள்ளி குடிநீரில் மனிதக்கழிவு கலப்பு இல்லை: ஆய்வில் தகவல்

﻿ பள்ளி குடிநீரில் மனிதக்கழிவு கலப்பு இல்லை: ஆய்வில் தகவல்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:24 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:24 AM

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வடமதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டம், வடமதுரை, தங்கம்மாபட்டியில் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி தரம் உயர்த்தப்பட்டு, மலைக்கரடு சரிவு பகுதியில், புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டு, உயர்நிலை பள்ளியாக இயங்குகிறது.

முன்னதாக அங்கு, அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து குடியிருந்தவர்கள் அகற்றப்பட்டு, அதே பகுதியில் அவர்களுக்கு மாற்று இடம் தரப்பட்டது. ஒரு குடும்பம் மட்டும் இன்னும் பள்ளி வளாகத்திற்குள் வசிக்கிறது.

இதற்கிடையே பள்ளிக்கு, 400 மீட்டர் நீள சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி தொடங்கியது. முழுதும் சுற்றுச்சுவர் கட்டினால் பாதை இல்லாமல் போகும் என, அப்பகுதியில் நிலம், வீடுகள் வைத்திருப்போர் ஆசிரியர்களுடன் தகராறு செய்தனர். இதையடுத்து, இரு தரப்பிலும் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

ஆக., 3 மதியம் பள்ளியின் மேல் தளத்தில் இருக்கும் குடிநீர் தொட்டியின் மீது, பிளாஸ்டிக் கவரில் மனிதக்கழிவு இருந்ததாக மாணவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில் நீரை, பொது சுகாதாரத்துறை ஆய்வகத்தில் பரிசோதனை செய்ததில், 'கழிவு கலப்பில்லை' என தெரிய வந்தது. போலீசார், மேலும் விசாரிக்கின்றனர்.

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