வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைப்பதில் ஆர்வம் இல்லை: மின்வாரியத்தினர் அலைக்கழிப்பதாக புகார்
வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைப்பதில் ஆர்வம் இல்லை: மின்வாரியத்தினர் அலைக்கழிப்பதாக புகார்
ADDED : நவ 18, 2026 05:19 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:19 PM
நிலக்கோட்டை: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைப்பதில் பொதுமக்கள் ஆர்வம் இன்றி உள்ளனர். இதற்கு மின்வாரியத்தினர் அலைக்கழிப்பு செய்வதும் ஒரு காரணமாக கூறப்படும் நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மத்திய, மாநில அரசுகள் வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைத்து மாற்று எரிசக்தி திறனை பயன்படுத்த பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தை அனைவரிடமும் கொண்டு சேர்க்க பயனாளிகளுக்கு ஒரு மெகாவாட் பேனல் அமைக்க ரூ.30 ஆயிரம், இரு மெகாவாட் பேனலுக்கு ரூ.60 ஆயிரம், மூன்று மெகாவாட் பேனலுக்கு ரூ.1 லட்சம் மானியமாக வழங்கி வருகிறது.
தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் இத்திட்டத்தை முனைப்புடன் செயல்படுத்தி வருகின்றன. பிற மாவட்டங்களில் சோலார் பேனல் அமைப்பதில் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டி உள்ளது. ஆனால் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 500ஐ கூட எட்டவில்லை.
மாநில அளவிலான மின்வாரியத்துறை உயர் அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் இதுகுறித்த தகவல்களை மாவட்ட அதிகாரிகளிடம் கூறி, வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைக்க விரும்பும் பயனாளிகளை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை விரைந்து செய்ய வேண்டுமென வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
உயர் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் ஆர்வம் இருந்தாலும் தாலுகாவில் உள்ள அலுவலர்கள், அதிகாரிகள் சோலார் பேனல் அமைப்பதை ஊக்குவிப்பதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை. எங்களை கேட்காமல் எப்படி சோலார் பேனல் மாற்றலாம் என கேட்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் சோலார் பேனல் அமைப்பதில் ஆர்வம் இல்லாமல் உள்ளனர்.
அப்படியே சோலார் பேனல் அமைப்பதற்கு அனுமதி பெற்றாலும் அதற்குரிய மீட்டர் உள்ளிட்ட பிற சேவைகளை செய்து தருவதற்கு மின்வாரியத்தினர் பயனாளிகளை அலைக்கழிப்பதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்ட நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட துறையினருக்கு உரிய அறிவுறுத்தல் வழங்குவதுடன், சோலார் பேனல் அமைப்பதற்கு பொதுமக்கள் இடையே மேலும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.