வணிக வளாகங்களில் வாகனங்கள் பார்க்கிங் வசதி இல்லை: ரோட்டிலேயே நிறுத்துவதால் தொடரும் நெரிசல்
வணிக வளாகங்களில் வாகனங்கள் பார்க்கிங் வசதி இல்லை: ரோட்டிலேயே நிறுத்துவதால் தொடரும் நெரிசல்
UPDATED : அக் 13, 2026 08:45 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:56 PM
UPDATED : அக் 13, 2026 08:45 PM ADDED : அக் 13, 2026 07:56 PM
கொடைக்கானல்: சுற்றுலா தலமான கொடைக்கானல் உட்பட மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான வணிக வளாகங்களில் பார்க்கிங் வசதி இல்லாததால் ரோட்டிலேயே வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு மக்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
மாவட்டத்தை பொறுத்தமட்டில் விவசாயம், ஆன்மிகம், சுற்றுலா முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. இதை மையப்படுத்தி ஏராளமான வணிக நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன. ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்பு விதிகளின்படி கட்டமைக்கப்படும் வணிக நிறுவனங்களுக்கு பார்க்கிங் வசதி செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் முறையாக கையாளாமல் பார்க்கிங் வசதியின்றி வணிக நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியது நிதர்சனமாக தெரிகிறது.
சுற்றுலா தலமான கொடைக்கானலில் உள்ள வணிக நிறுவனங்கள் தங்களது வாடிக்கையாளர்களின் வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்கு இடவசதி ஏற்படுத்தாத நிலையில் போக்குவரத்து ரோட்டை பயன்படுத்தும் அவலம் உள்ளது. இதனால் நகரில் நாள்தோறும் போக்குவரத்து இடையூறு தொடர்கிறது.
இதேபோல் மாவட்டம் முழுவதும் பெரும்பாலான வணிக வளாகங்களில் பார்க்கிங் வசதி இல்லாத நிலையில் நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய போலீசார் வேடிக்கை பார்க்கின்றனர்.
மேலும் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் வணிக நிறுவனங்களின் இத்தகைய போக்கின் மீது கண்டிப்பு காட்டுவதில்லை. இதனால் நாள்தோறும் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
இதனை தவிர்க்க சம்பந்தப்பட்ட வணிக நிறுவனங்கள் அனைத்தும் பார்க்கிங் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும். இல்லையேல் அந்த நிறுவனத்தின் அனுமதியை ரத்து செய்து அபராதம் விதிக்க வேண்டும்.
நடவடிக்கை தேவை
வணிக நிறுவனங்களுக்கு வாகனங்கள் பார்க்கிங் வசதி என்பது கட்டட விதிமுறைகளில் உள்ளது. அவ்வாறாக செயல்படாத நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்க வேண்டும். போலீசார், சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தொடர்ந்து ரோட்டில் நிறுத்தும் வாகனங்களுக்கு கூடுதல் அபராதம் விதிக்கும்பட்சத்தில் இப்பிரச்னை தீர வழி ஏற்படும். மேலும் ரோட்டோரம் உள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலங்களை அதிகாரிகள் கண்டறிந்து அவற்றில் பார்க்கிங் வசதியை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நகர்ப்பகுதியில் நீடிக்கும் போக்குவரத்து இடையூறு தவிர்க்கப்படும்.
– அசோகன், பாரதிய கிசான் மாநில துணைத்தலைவர்.