கனமழை பெய்தும் நீர்வரத்து இல்லை

UPDATED : அக் 20, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 19, 2026 05:44 PM
ஒட்டன்சத்திரம்:
கனமழை பெய்த போதிலும் ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியில் உள்ள அணைகள், குளங்களுக்கு நீர் வரத்து ஏற்படவில்லை.
ஒட்டன்சத்திரம், அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கனமழை பெய்யும் போது காற்றாற்று வெள்ளம் குளங்களுக்கு நீர்வரத்தை கொண்டு சேர்க்கும். கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்த போதிலும் வெயில் காரணமாக நிலப்பரப்பு வறண்டு கிடந்ததால் காற்றாற்று வெள்ளம் குளங்களுக்கு செல்ல வாய்ப்பு ஏற்படவில்லை.
இதன் காரணமாக விருப்பாச்சி பெருமாள்குளம், தங்கச்சியம்மாபட்டி, சடையன்குளம், ஜவ்வாது பட்டி பெரியகுளம், முத்து சமுத்திரம்குளம், முத்து பூபாலசமுத்திரம் கண்மாய் மற்றும் சிறு, சிறு குளங்களுக்கு கோடை மழையால் நீர்வரத்து இல்லை. இதேபோல் கொத்தையம் நல்லதங்காள் அணைக்கட்டு, இடையகோட்டை நங்காஞ்சியாறு நீர்த்தேக்கம் ஆகியவை நீர்வரத்தின்றி காணப்பட்டன. இப்பகுதியில் உள்ள குளங்கள் நிரம்பினால் ஆயிரக்கணக்கான நிலங்களுக்கு பாசன வசதி கிடைக்கும். தற்போது நீர்நிலைகளுக்கு நீர்வரத்து இல்லாததால் வேளாண் தொழில் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.