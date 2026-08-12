விருதுநகரில் அக்.3, 4ல் சத்துணவு அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் மாநில மாநாடு
விருதுநகரில் அக்.3, 4ல் சத்துணவு அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் மாநில மாநாடு
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:56 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:51 PM
திண்டுக்கல்: விருதுநகரில் அக்.3, 4ல் சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்க மாநில மாநாடு நடத்த ஏற்பாடு செய்துள்ளோம், என சங்கத்தின் திண்டுக்கல் மாவட்ட தலைவர் வேலுச்சாமி தெரிவித்தார்.திண்டுக்கல்லில் சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்க மாவட்ட மாநாடு நடந்தது. இதில் விருதுநகரில் மாநில மாநாடு அக்.3, 4ல் நடத்தப்படும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதுகுறித்து திண்டுக்கல் மாவட்ட தலைவர் வேலுச்சாமி கூறியதாவது: சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.6750 வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 7 கோரிக்கைகளை 38 மாவட்டங்களிலும் தீர்மானங்களாக நிறைவேற்றினோம். மாநிலக்குழு அறிவுறுத்தலில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. விருதுநகரில் சமூகநலத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தலைமையில் அக்.3, 4ல் சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர்கள் சங்க மாநில மாநாடு நடத்த ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் என்றார்.