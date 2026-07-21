/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ ஒக்கலிகர் மகாஜன சங்க கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:34 AM
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வேடசந்துார்: மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி மாவட்ட ஒக்கலிகர் (காப்பு) மகாஜன சங்கத்தின் 71-வது மகாசபை கூட்டம் நேற்று பழநி ஒக்கலிகர் சமுதாய மண்டபத்தில் நடந்தது.
முதல் நாள் நிர்வாக கமிட்டி கூட்டத்திற்கு சங்க தலைவர் ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தார்.
துணை செயலாளர் கோபால் வரவேற்றார். செயலாளர் பிரியம் நடராஜன் ஆண்டறிக்கை வாசித்து சங்கத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சி பற்றி பேசினார்.
சங்க துணை செயலாளர் வழக்கறிஞர் லோகநாதன், நிர்வாகிகள் மகேசன், சபரிநாதன், பிரபு, லகுமணன், கதிரேசன், அம்மாபட்டி செல்வராஜ், உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.
பொருளாளர் சுப்பிரமணி நன்றி கூறினார்.