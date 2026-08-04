/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ ஆக.,31க்குள் வெங்காயம் பயிர் காப்பீடு
UPDATED : ஆக 01, 2026 10:13 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:53 PM
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வேடசந்துார்:வேடசந்துார், குஜிலியம்பாறை பகுதிகளில் தோட்டக்கலை பயிரான வெங்காயம் தற்போது பரவலாக நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நடப்பு ஆண்டில் தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும் என்பதால் குருவை, மானாவாரி பயிர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
எனவே வெங்காயம் பயிரிட்ட விவசாயிகள் தொடக்க வேளாண்மை கடன் கூட்டுறவு சங்கங்கள், தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள், இ- சேவை மையங்கள், தேசிய பயிர் காப்பீட்டு இணையதளத்தில் காப்பீடு செய்து பயன்பெறலாம். பிரீமியம் தொகை ஏக்கருக்கு ரூ.2 ஆயிரத்து 262. கடைசி நாள் ஆக.,31. இத்தகவலை தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் முத்தரசு தெரிவித்து உள்ளார்.