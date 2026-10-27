கல்வி உதவித்தொகை, பட்டாசு விற்பனை பெயரில் அதிகரிக்கும் ஆன்லைன் மோசடி
கல்வி உதவித்தொகை, பட்டாசு விற்பனை பெயரில் அதிகரிக்கும் ஆன்லைன் மோசடி
UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:36 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கல்வி உதவித்தொகை, தள்ளுபடி விலையில் பட்டாசு விற்பனை பெயரில் ஆன்லைன் மோசடிகள் அதிகரித்துள்ளன. பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க சைபர் போலீசார் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் கல்வி உதவித்தொகை பெயரில் நடந்த ஆன்லைன் பணமோசடி குறித்து கடந்த ஒரு மாதத்தில் 45 புகார்கள் பதிவாகி உள்ளன. இதுபோல் தீபாவளி பட்டாசு விற்பனை மோசடியில் 5 புகார்கள் பதிவாகி உள்ளன. தனிநபர்களிடம் ரூ.10 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சம் ரூ.82 ஆயிரம் வரை சுருட்டிய மர்மநபர்கள் மொத்தம் ரூ.7 லட்சத்துக்கும் மேல் மோசடி செய்துள்ளனர்.இதுகுறித்து சைபர் போலீசார் கூறியதாவது:
தெரியாத எண்களில் இருந்து வரும் அழைப்பை ஏற்று பேசும்போது கல்வி உதவித்தொகை வழங்க அழைத்திருப்பதாக கூறும் மர்மநபர்கள் வீட்டில் உள்ள மாணவர்களின் பெயர், வகுப்பு, வயது விவரங்களை சரியாக குறிப்பிட்டு நம்பிக்கையை பெறுகின்றனர். தொடர்ந்து அரசு கல்வி உதவித்தொகை ரூ.80 ஆயிரம் பெறுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட மாணவர் தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பதாக ஆசைகாட்டி அவர்களின் வங்கிக்கணக்கு விவரங்கள், பணம் இருப்பை உறுதி செய்கின்றனர்.இதையடுத்து உதவித்தொகையை வங்கிக்கணக்கில் வரவு வைக்க நாங்கள் அனுப்பும் ‘க்யூ ஆர்’கோடை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டாயத்திற்கு உள்ளாக்கி, ஆன்லைன் முறையில் வங்கிக்கணக்கில் இருந்து பணம் திருடுகின்றனர்.
இதுபோல் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு 80 முதல் 90 சதவீதம் தள்ளுபடி விலையில் பட்டாசு விற்பனை என்ற பெயரில் ஆன்லைனில் வலைவிரிக்கும் மர்மநபர்கள் பல்க் புக்கிங், குறைந்தபட்ச ஆர்டர் தொகை எனும் நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தி பணம் மோசடி செய்கின்றனர்.
எனவே இதுபோன்ற மோசடி பேர்வழிகளிடம் இருந்து பொதுமக்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும். சந்தேகங்கள், புகார்களுக்கு 1930 எண்ணை அழைக்கலாம் என்றனர்.