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சுய கணக்கெடுப்பில்  12 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே விவரங்கள் பதிவு: விளக்கம் கேட்கும் ஆணையம்

சுய கணக்கெடுப்பில்  12 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே விவரங்கள் பதிவு: விளக்கம் கேட்கும் ஆணையம்

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:33 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:22 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:33 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:22 PM

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திண்டுக்கல்:மாவட்டத்தில் சுய கணக்கெடுப்பில 12 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே தங்கள் விவரங்களை பதிவு செய்துள்ள நிலையில் இதற்கான காரணத்தை தெரிவிக்கும்படி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையம் கேட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் முதற்கட்டமாக வீடுகள், வீட்டு வகைகள் குறித்த கணக்கெடுப்பு பணிகள் ஆக.,1 முதல் 31 வரை நடக்க உள்ளது. இப்பணிகளில் 3302 ஆசிரியைகள், 535 மேற்பார்வையாளர்கள் என மொத்தம் 3837 பேர் ஈடுபட உள்ளனர்.

இதற்கிடையில் பொதுமக்கள் தாங்களாகவே தங்கள் விவரங்களை பதிவு செய்யும் சுய கணக்கெடுப்பு பணிகள் ஜூலை 17ல் துவங்கியது. அதற்காக உள்ள இணையதளத்தில் (se.census.gov.in) கேட்கப்படும் 33 கேள்விகளுக்கு பதிலளித்ததும் கணக்கெடுப்பு எண் எஸ்.எம்.எஸ்., ஆக பதிவிறக்கம் ஆகும். பின்னர் வீடு வீடாக கணக்கெடுக்க வரும் அலுவலர்களிடம் இதனை தெரிவித்தால் அலைபேசியில் பதிவு செய்து ஒப்புதல் அளித்து விடுவர்.

அதன்படி கடந்த 11 நாட்களில் மாவட்டத்தில் 12 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே தங்கள் விவரங்களை பதிவு செய்துள்ளனர். மாவட்டத்தில் 19.16 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மக்கள் தொகை 21.59 லட்சம்.

இவ்வாறு இருக்க 12 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே சுய கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்றது மாநில மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையத்தின் கவனத்திற்கு சென்றுள்ளது. இதையடுத்து மாவட்ட முதன்மை கணக்கெடுப்பு அலுவலர், பொறுப்பு கணக்கெடுப்பு அலுவலர்களிடம் இதற்கான காரணத்தை தெரிவிக்கும்படி மாநில மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையம் கேட்டுள்ளது.

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