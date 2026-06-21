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﻿ குறுவட்ட போட்டியில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்

﻿ குறுவட்ட போட்டியில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:26 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:26 AM

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தொப்பம்பட்டி: பழநி தொப்பம்பட்டி தும்பலப்பட்டி சங்கர் பொன்னர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் குறுவட்ட அளவில் பள்ளிகளுக்கு இடையே தடகள விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்தது.

இதில் 14 வயதுக்குட்பட்டோர் தடகள போட்டிகளில் சங்கர் பொன்னர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் அகுல், சாதனாஸ்ரீ, லக்சனா ஆகியோர் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தனர்.

இதேபோல் 17 வயதுக்குட்பட்டோர் போட்டிகளில் ஹரிஷ், இனியரசு, தீபிகா, தீபக்குமார் ஆகியோர் அதிக புள்ளிகளை பெற்றனர். 19 வயதுக்குட்பட்டோர் போட்டிகளில் மதுமிதா, நந்தினி ஆகியோர் அதிக புள்ளிகளை பெற்றனர்.

விளையாட்டு போட்டிகளில் இப்பள்ளி மாணவர்கள் தொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகளாக ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்று சாதனை படைத்தனர்.

வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை சங்கர் பொன்னர் அறக்கட்டளையின் நிர்வாகிகள், தலைமை ஆசிரியர் ரச்சுமராஜூ, உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பாராட்டி னர்.

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