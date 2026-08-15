கையகப்படுத்திய நிலத்திற்கான இழப்பீடு தொகையில் வேறுபாடு: பழநி விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
கையகப்படுத்திய நிலத்திற்கான இழப்பீடு தொகையில் வேறுபாடு: பழநி விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : ஆக 13, 2026 04:19 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 04:11 PM
பழநி:பழநி முருகன் கோயில் பெருந்திட்ட வரைவு பணிக்காக நிலம் கையகப்படுத்திய நிலையில் அதற்கான இழப்பீடு தொகை வழங்குவதில் வேறுபாடு நிலவுவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
பழநி முருகன் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கான வசதியை மேம்படுத்தவும், அடிப்படை கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தவும் பெருந்திட்ட வரைவு பணி மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டது.
இப்பணிக்காக பழநி கிரிவீதி அருகே 58 ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. இப்பணிக்காக நிலம் வழங்கியவர்களுக்கான இழப்பீடு தொகையை கோயில் நிர்வாகம் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் வழங்கியுள்ளது.
இரு போகம் விளைச்சல் தரக்கூடிய நஞ்சை நிலத்தை வழங்குவதில் ஆரம்பம் முதலே விவசாயிகளிடம் பல்வேறு குழப்பம் இருந்தது. அந்நேரத்தில் விவசாயிகள், அதிகாரிகள் இடையேயான ஆலோசனை, ஆய்வுக்கூட்டங்கள் திண்டுக்கல், பழநியில் நடந்தது.
இந்நிலையில் கையகப்படுத்திய நிலத்திற்கான இழப்பீடு தொகை வழங்குவதில் வேறுபாடு நிலவுவதாக விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கின்றனர். ஒரே பகுதியில் உள்ள நிலத்திற்கு ஏக்கருக்கு ரூ.4 லட்சம் முதல் ரூ.3 கோடிக்கு வரை இழப்பீடு தொகை வேறுபாடு உள்ளது.
மேலும் விவசாய நிலங்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டு உரிய ஆவணங்கள் வழங்கிய நிலையில் பெரும்பாலான விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு தொகை வழங்கவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கின்றனர்.
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புதிய அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா
சக்தி, நிலம் வழங்கிய விவசாயி, பழநி:
விவசாயிகள், அதிகாரிகள் இடையே நடந்த கூட்டங்கள் துவங்கும் முன்பே சர்வே எண்கள் குறிப்பிடப்பட்டு கையெழுத்து பெற்றனர். அதன்பின் சர்வே எண்களை ஆய்வு செய்யும்போது அரசு நிலம் என ஜீரோ மதிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எந்த முன்னறிவிப்பும் இன்றி கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் அறிவிப்பு பலகைகள் வைக்கப்பட்டன.
ஆனால் கையகப்படுத்திய நிலத்திற்கான இழப்பீடு தொகை இதுவரை கிடைக்கவில்லை. இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது உங்கள் இடம் கூட்டு பட்டாவாக உள்ளதால் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் சென்று கேளுங்கள் என்கின்றனர்.
தற்போது நிலத்தில் கட்டுமான பணிகள் துவங்க திட்டமிட்டு வருகின்றனர். இழப்பீடு தொகையும் கிடைக்காமல் விவசாயமும் செய்ய முடியாமல் உள்ளோம். தற்போதைய அரசு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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அதிகாரிகள் அலட்சியம்
பரமேஸ்வர், நிலம் வழங்கிய விவசாயி, பழநி:
கோயில் பெருந்திட்ட வரைவு பணிக்காக எனது 2 ஏக்கர் நிலம் வழங்கியுள்ளேன். அதற்கு இழப்பீடு தொகையாக சில லட்சம் ரூபாய் தரப்பட்டது. எனது நிலத்திற்கு அருகே உள்ள மற்றொரு நிலத்திற்கான இழப்பீடு தொகை ஏக்கருக்கு ரூ.1 கோடிக்கு மேல் உள்ளது. ஒரே பகுதியில் உள்ள நிலத்திற்கு இழப்பீடு வழங்குவதில் வேறுபாடு உள்ளது. இடத்திற்கான மதிப்பு எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்டது என்ற விளக்கம் விவசாயிகளுக்கு தரப்படவில்லை. அதிகாரிகளிடம் கேட்டால் நீதிமன்றத்தை நாடி தீர்வு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என அலட்சியமாக பதில் அளிக்கின்றனர். இது எங்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது. இப்பிரச்னைக்கு உரிய தீர்வு கிடைக்க வேண்டும்.