/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ பழநி நில மோசடி தனி தாசில்தார் நியமனம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:20 PM
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திண்டுக்கல்: பழநி குடிமைப் பொருள் தனி தாசில்தார் சஞ்சய்காந்தி. இவர், பழநி மடம் நிலம் மோசடி வழக்கில் வருவாய்த்துறை சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள், பிற சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளித்து, விசாரணை முடியும் வரை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாருடன் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என மாவட்ட எஸ்.பி., ஜெயக்குமார், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீார் பரிந்துரைத்தனர்.
அதன் அடிப்படையில் சஞ்சய்காந்தி, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாருடன் இணைந்து பணியாற்ற திண்டுக்கல் மாவட்ட கலெக்டர் துர்கா உத்தரவிட்டார்.