பழனி மடம் நில மோசடி சஸ்பெண்ட் சார் - பதிவாளரிடம் 7 மணி நேரம் விசாரணை
பழனி மடம் நில மோசடி சஸ்பெண்ட் சார் - பதிவாளரிடம் 7 மணி நேரம் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:44 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி தண்டபாணி சுவாமி மடத்துக்கு சொந்தமான, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலம், மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது தொடர்பான புகாரில், சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனிடம், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார், ஏழு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நேற்று விசாரணை நடத்தினர்.
பழனி அடிவாரம் பூங்கா சாலையில், தண்டபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலம், நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி, போலி ஆவணங்கள் மூலம் தனியார் பெயருக் கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்த புகாரில், சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், அறக்கட்டளையை சேர்ந்த முருகதாஸ், திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலை பாப்பன்குளம் வெள்ளத்துரை, பழனி சேதுபதி, கோவில் நிர்வாக அதிகாரிகள், வருவாய்த்துறையினர், பதிவுத்துறையினரை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரித்தனர்.
ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நிபந்தனை முன் ஜாமின் வழங்கியது. இந்நிலையில், விசாரணைக்காக நேற்று திண்டுக்கல் சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்தில் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், வழக்கறிஞருடன் ஆஜரானார்.
அவரிடம், டி.எஸ்.பி., அஜய்தங்கம் விசாரணை நடத்தினார். நேற்று காலை, 10:30 மணிக்கு தொடங்கிய விசாரணை மாலை, 5:30 மணிக்கு முடிந்தது. புகார் தொடர்பான பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி, அதற்கு அவரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விளக்கம் பெற்றுள்ளனர்.