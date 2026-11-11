பழநி முருகன் கோயில் புதிய இணை கமிஷனர் பொறுப்பேற்பு
பழநி முருகன் கோயில் புதிய இணை கமிஷனர் பொறுப்பேற்பு
ADDED : நவ 05, 2026 06:17 PM
பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயிலின் புதிய இணை கமிஷனராக ஹரிஹரன் நேற்று பொறுப்பேற்றார்.
இக்கோயிலின் இணை கமிஷனராக பணியாற்றிய மாரிமுத்து கடந்த ஜூலை மாதம் சென்னை ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலகத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். ஜூலை 13 முதல் துணை கமிஷனர் வெங்கடேஷ் இக்கோயிலின் முழு கூடுதல் பொறுப்பு இணை கமிஷனராக பணியாற்றினார்.
இந்நிலையில் மதுரை அழகர் கோயில் இணை கமிஷனர் ஹரிஹரனை பழநி முருகன் கோயிலுக்கு நியமித்து ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை உத்தரவிட்டது. தொடர்ந்து பழநி முருகன் கோயிலின் புதிய இணை கமிஷனராக ஹரிஹரன் நேற்று பொறுப்பேற்றார். அவரிடம் துணை கமிஷனர் வெங்கடேஷ் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். கோயில் அலுவலர்கள், ஊழியர்களும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். முன்னதாக இணை கமிஷனர் ஹரிஹரன் திருஆவினன்குடி கோயில், முருகன் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.