பழநி சார்பதிவாளர், பத்திர எழுத்தர் ஜாமின் கேட்டு மீண்டும் மனு பழநி மடம் நில மோசடி வழக்கில்
பழநி சார்பதிவாளர், பத்திர எழுத்தர் ஜாமின் கேட்டு மீண்டும் மனு பழநி மடம் நில மோசடி வழக்கில்
ADDED : ஆக 13, 2026 11:35 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி தண்டபாணி சுவாமி மடம் நில மோசடி வழக்கில் கைதான சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், பத்திர எழுத்தர் ஜெயப்பிரகாஷ் ஆகியோரின் ஜாமின் மனு மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடியான நிலையில் இருவரும் ஜாமின் கேட்டு முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் மனுதாக்கல் செய்துள்ளனர்.
பழநி அடிவாரம் தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் ரூ.100 கோடி மதிப்பு நிலம் மோசடியாக தனியாருக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இவ்வழக்கில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் 48, விழுப்புரம் சாலாமேடு அறக்கட்டளை நிர்வாகி முருகதாஸ் 56, நிலம் வாங்கிய திருப்பூர் பாப்பன்குளம் வெள்ளைத்துரை 60, பழநி சேதுபதி 67, வழக்கறிஞர் அன்வர்தீன் 65, ஒட்டன்சத்திரம் பத்திர எழுத்தர் ஜெயப்பிரகாஷ் 38, ஆகிய 6 பேரை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் கைது செய்தனர். அன்வர்தீன் உடல்நலக்குறைவால் மதுரை சிறையில் இறந்தார். நெஞ்சுவலியால் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மதுரை அரசுமருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார்.
அவருக்கு போலீஸ் பாதுகாப்புடன் தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில் மருத்துவ சிகிச்சை, உடல்நலனை காரணம் காட்டி ஜஸ்டின் மணிகண்டன், ஜெயப்பிரகாஷ் சார்பில் திண்டுக்கல் முதலாம் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஜாமின் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அவற்றை நீதிபதி பாக்கியராஜ் தள்ளுபடி செய்தார். இந்நிலையில் அவர்கள் இருவரும் மீண்டும் ஜாமின் கேட்டு திண்டுக்கல் முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நேற்று மனுதாக்கல்செய்துள்ளனர். ஆக.,17ல் விசாரணைக்கு வருகிறது.
இவ்வழக்கில் கைதான சேதுபதியின் ஜாமின் மனு முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி பத்மநாபன் முன்னிலையில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அரசுத்தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சிவசந்திரன், ஜாமின் வழங்க ஆட்சேபனை தெரிவித்தார். இருதரப்பு வாதங்கள் நிறைவில் சேதுபதியின் ஜாமின் மனுவை நீதிபதி தள்ளுபடி செய்தார்.