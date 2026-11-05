பழநி கோயில் தங்கரத புறப்பாடு கட்டண உயர்வுக்கு கண்டனம்
பழநி கோயில் தங்கரத புறப்பாடு கட்டண உயர்வுக்கு கண்டனம்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM
பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயில் தங்கரத புறப்பாடு கட்டணம் ரூ.2000ல் இருந்து ரூ.2500 ஆக உயர்த்தப்பட்டதற்கு விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் திருக்கோயில் திருமடங்கள் மாநில அமைப்பாளர் செந்தில்குமார் கண்டனம் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: பழநி முருகன் கோயில் நிர்வாகம் சில நாட்களுக்கு முன் பிரசாத பொருட்களின் விலையை உயர்த்தியது. தற்போது தங்கரத புறப்பாடு கட்டணத்தை உயர்த்தி உள்ளனர். இது கண்டனத்துக்குரியது.
தி.மு.க., ஆட்சியில் கூட இதுபோன்று பக்தர்களுக்கு இடையூறாக அடிக்கடி விலை உயர்த்தப்படவில்லை. மக்களிடம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி தருவதாக கூறிய த.வெ.க., அரசு தங்கரத புறப்பாடு கட்டணத்தை அதிகப்படுத்தி உள்ளது. இதனால் சாமானிய பக்தர்கள் தங்கரத நேர்த்திக்கடன் செய்வதில் சிரமம் ஏற்படும். இது பக்தர்களை பெருமளவில் பாதிக்கும். எனவே முதல்வர் விஜய் இதில் தலையிட்டு கட்டண உயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றார்.