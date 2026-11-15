சஷ்டி விழாவில் பங்கேற்காத பழநி கோயில் யானை கஸ்துாரி
சஷ்டி விழாவில் பங்கேற்காத பழநி கோயில் யானை கஸ்துாரி
UPDATED : நவ 14, 2026 06:33 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:30 PM
பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயில் யானை கஸ்துாரி வயது முதிர்வு காரணமாக இந்த ஆண்டும் கந்த சஷ்டி விழாவில் பங்கேற்க முடியாமல் போனது.
இக்கோயில் யானை கஸ்துாரி கந்த சஷ்டி விழாவின் முதல் நாளில் யானைப் பாதை வழியாக மலைக் கோயிலுக்கு அழைத்து செல்லப்படும். காப்புக் கட்டி விழா துவங்கியதும் 6 நாட்கள் யானை அங்கேயே தங்கியிருக்கும். தினமும் இரவு தங்கரத புறப்பாட்டில் பங்கேற்கும். சூரசம்ஹாரம் நடக்கும் நாளன்று மலையில் இருந்து கீழே யானை அழைத்து வரப்படும். கிரிவீதியில் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி, வெற்றி விழாவில் பங்கேற்ற பிறகு பெரியநாயகி அம்மன் கோயில் அருகே தங்கும் இடத்திற்கு வந்து சேரும்.
யானை கஸ்துாரிக்கு தற்போது 61 வயது ஆகிறது. வயது முதிர்வு காரணமாக பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதால் கால்நடை மருத்துவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி கடந்த ஆண்டு கந்த சஷ்டி விழா நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க அழைத்து செல்லப்படவில்லை. தொடர்ந்து இந்த ஆண்டும் யானை கஸ்துாரி சஷ்டி விழாக்களில் பங்கேற்க முடியாமல் போனது.