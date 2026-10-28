பழநி கோயில் வழிபாட்டு தலமா இல்லை வியாபார தலமா: ராம ரவிக்குமார் கேள்வி
பழநி கோயில் வழிபாட்டு தலமா இல்லை வியாபார தலமா: ராம ரவிக்குமார் கேள்வி
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:25 PM
பழநி: ‘‘திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயில் பக்தர்களின் வழிபாட்டு தலமா; இல்லை வியாபார தலமா,’’ என, ஹிந்து தமிழர் கட்சி தலைவர் ராம ரவிக்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
அவர் கூறியுள்ளதாவது:
கோயிலுக்குள் பக்தர்கள் அலைபேசி கொண்டு சென்றால் நடவடிக்கை எடுப்போம் என அறிவிப்பு செய்யும் கோயில் நிர்வாகம் தனியாருக்கு புகைப்படம் எடுத்து விற்பனை செய்யும் உரிமையை தாரை வார்த்துள்ளது. கோயிலில் பக்தர்கள் புகைப்படம் எடுக்கக் கூடாது எனில் தனியாருக்கான ஒப்பந்தமும் ரத்து செய்யப்பட வேண்டும்.
போகர் சன்னதி அருகே பக்தர்கள் இளைப்பாறும், தியானம் செய்யும் இடத்தில் புகைப்படம், கீ செயின் உள்ளிட்ட பொருட்கள் விற்பனை கடையை அமைத்துள்ளனர். எந்தவிதமான பில்லும் வழங்காமல் விற்பனை நடந்து வருகிறது.
கோயில் வெளிப்பிரகாரத்தில் பிரசாதக்கடை என்ற பெயரில் பலகாரம், புத்தகம், படம் விற்பனை செய்யும் நிலையம், பஞ்சாமிர்தக்கடை என ஆன்மிக தலம் தற்போது வியாபார தலமாகிவிட்டது.
இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்ட பிறகு வழங்கப்படுவது பிரசாதம். அவ்வாறு இல்லாமல் லட்டு, இனிப்பு போன்ற பிரசாதங்களை விற்பனை செய்வது அவை வியாபார நோக்கத்திற்காக தயாரிக்கப்பட்டவையா என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளது.
கோயிலில் அலைபேசி காப்பகம் அமைப்பதற்கு இடமில்லை என்ற கோயில் நிர்வாகம் வியாபார கடைகளை மட்டும் அமைத்துள்ளது. இதனால் கோயில் பக்தர்களின் வழிபாட்டு தலமா; இல்லை வியாபார தலமா என்ற கேள்வி எழுகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.