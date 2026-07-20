﻿ பழனி கோவில் நிலம் விவகாரம்: 8 பேரிடம் விசாரணை

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:14 AM
திண்டுக்கல்: பழனி, அடிவாரம் பூங்கா சாலையில் தண்டபாணி சுவாமி மடத்தின் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 1.40 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது.
ஜூலை 6ல் இந்த நிலம், திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை பாப்பன்குளத்தை சேர்ந்த வெள்ளத்துரை, பழனி டி.கே.என்.புதுாரை சேர்ந்த சேதுபதி ஆகிய இருவருக்கு, 2 கோடி ரூபாய்க்கு கிரயமாக பழனி சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்தில், பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
ஆய்வு இந்த மோசடி தொடர்பான புகாரில், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார், ஜூலை 16ல் விசாரணையை தொடங்கினர்.
பழனி பத்திரப்பதிவு அலுவலகம், மடத்துக்கு சொந்தமான நிலம், கோவில் நிர்வாக அலுவலகம், கண்காணிப்பு அலுவலகத்தில் ஆய்வு நடத்தி, ஆவணங்களை சேகரித்தனர்.
மேலும், புகாருக்குள்ளான சார் - பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், விழுப்புரத்தை சேர்ந்த முருகதாஸ், வெள்ளத்துரை, சேதுபதி, அவர்களுடன் தொடர்புடையவர்களின் வீடுகள், அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தினர்.
சோதனை திண்டுக்கல், பழனி மட்டுமில்லாமல் திருப்பூர், விழுப்புரம், திருநெல்வேலி மாவட்டங்களிலும் நடந்த சி.பி.சி.ஐ.டி., சோதனையில் பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.
இந்த ஆவணங்கள் தொடர்பாக முருகதாஸ், திருநெல்வேலி டவுன் சாலியர் தெரு மேடை அலங்கார தொழிலாளியும், த.வெ.க., நிர்வாகியுமான சண்முகசுந்தரம், வி.எம்.சத்திரத்தை சேர்ந்த சமையல் தொழிலாளி குமரகுரு, டவுன் சம்பந்தர் தெரு சிவகுமார், பழனியை சேர்ந்த இருவர் உட்பட, எட்டு பேரிடம் எஸ்.பி., சஜிதா, டி.எஸ்.பி., அஜய்தங்கம் நேற்று விசாரணை நடத்தினர்.