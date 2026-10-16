/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/பழநி கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.84 கோடி
UPDATED : அக் 15, 2026 10:20 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:18 PM
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பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயில், அதன் உபகோயில்களில் பக்தர்கள் செலுத்திய உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.4.84 கோடி கிடைத்தது.
பழநி முருகன் கோயில், அதன் உபகோயில்களான திருஆவினன்குடி கோயில், பெரியநாயகி அம்மன் கோயில், பெரியாவுடையார் கோயில் மற்றும் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில்களில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி கடந்த இரு நாட்களாக நடந்தது.
கோயில் இணை கமிஷனர் வெங்கடேஷ் முன்னிலையில் கல்லுாரி மாணவர்கள், கோயில் அலுவலர்கள், ஊழியர்கள் இப்பணியில் ஈடுபட்டனர். இதில் ரூ.4 கோடியே 84 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 98 ரொக்கம், 992.850 கிராம் தங்கம், 15.877 கிராம் வெள்ளி, வெளிநாட்டு கரன்சி 1545 எண்ணங்கள் காணிக்கையாக கிடைத்தது.