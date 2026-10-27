/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/பழநி கோயில் பிரசாதம் விலை உயர்வு
UPDATED : அக் 27, 2026 12:36 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:36 AM
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பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயிலில் லட்டு, அதிரசம், முறுக்கு, தேன்தினை மாவு, சர்க்கரை பொங்கல், புளியோதரை பிரசாதங்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
கோயில் நிர்வாகம் அறிக்கை: பிரசாதம் தயாரிப்புக்கு தேவையான மூலப் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வு காரணமாக 50 கிராம் எடையுள்ள லட்டு ரூ.20 (தற்போதைய விலை ரூ.15), 50 கிராம் எடையுள்ள அதிரசம் ரூ.20(15), 50 கிராம் எடையுள்ள முறுக்கு ரூ.25(20), 50 கிராம் எடையுள்ள தேன் தினை மாவு ரூ.15(10), 150 கிராம் எடையுள்ள சர்க்கரை பொங்கல் ரூ.20(15), 150 கிராம் எடையுள்ள புளியோதரை ரூ.20(15) என விலை உயர்த்தப்படுகிறது. நவ.,1 முதல் இது நடை முறைப்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.