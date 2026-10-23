பழநி கோயில் ரோப்கார் சேவை முன்பதிவு நவ.,5 வரை நிறுத்தம்
பழநி கோயில் ரோப்கார் சேவை முன்பதிவு நவ.,5 வரை நிறுத்தம்
UPDATED : அக் 23, 2026 04:59 AM
ADDED : அக் 22, 2026 05:26 PM
பழநி: 'திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயில் ரோப்காரில் ஏற்பட்ட பழுதை நீக்கும் பணி நடக்கும் நிலையில், இச்சேவைக்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு நவ.,5 வரை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது' என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இக்கோயிலில் பக்தர்கள் சென்றுவர பயன்படுத்தும் ரோப்காரின் ஆண்டு பராமரிப்பு பணிகள் ஜூலை 20 முதல் செப்.,22 வரை நடந்தன. அதன்பிறகு பயன்பாட்டில் இருந்த நிலையில் அக்.,21ல் ரோப்காரின் கியர் பாக்ஸில் பழுது ஏற்பட்டது. இதையடுத்து ரோப்கார் சேவை நிறுத்தப்பட்டு பக்தர்கள் வின்ச், படிப்பாதை வழியாக கோயிலுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் பழுது நீக்கிய இயந்திர பாகத்தை மீண்டும் பொருத்தி சோதனை ஓட்டம் நடத்திய பிறகே ரோப்கார் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது. இதனால் ரோப்கார் சேவைக்காக ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது நவ., 5 வரை நிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.