பழநி கோயில் ரோப்கார் சேவை மீண்டும் துவக்கம்

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ADDED : நவ 04, 2026 08:28 PM
பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயில் ரோப்காரில் ஏற்பட்டு பழுது நீக்கப்பட்டு சோதனை ஓட்டம் முடிந்த நிலையில், நேற்று முதல் மீண்டும் செயல்பட துவங்கியது.
ஜூலை 20ல் ரோப்கார் சேவை நிறுத்தப்பட்டு ஆண்டு பராமரிப்பு பணிகள் நடந்தன. இப்பணிகள் முடிந்து செப்.22ல் ரோப்கார் செயல்பட துவங்கியது.
இந்நிலையில் பராமரிப்பு பணிகள் முடிந்த ஒரே மாதத்தில் அக்.20ல் ரோப்காரின் கியர் பாக்சில் பழுது ஏற்பட்டது. அன்று முதல் ரோப்கார் சேவை நிறுத்தப்பட்டு, பழுது நீக்குவதற்காக கியர் பாக்ஸ் கோவைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் கியர் பாக்ஸ் பழுது நீக்கப்பட்டு, 8 பெட்டிகளை ரோப்காரில் பொருத்தி சோதனை ஓட்டம் நடந்தது. அனைத்தும் சரியாக இயங்குவதை இன்ஜினியர்கள் உறுதி செய்தனர். இதை தொடர்ந்து, நேற்று காலை 7:00 மணி முதல் ரோப்கார் சேவை மீண்டும் துவங்கியது. ஏராளமான பக்தர்கள் ரோப்காரில் பயணித்து கோயிலுக்கு சென்றனர்.