பழநி கோயில் சூரசம்ஹாரம்: விண்ணதிர ஒலித்த வீரவேல், வெற்றிவேல் கோஷம்: நாளை முத்துக்குமாரசுவாமி திருக்கல்யாண வைபவம்
பழநி கோயில் சூரசம்ஹாரம்: விண்ணதிர ஒலித்த வீரவேல், வெற்றிவேல் கோஷம்: நாளை முத்துக்குமாரசுவாமி திருக்கல்யாண வைபவம்
UPDATED : நவ 15, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:34 PM
பழநி: பழநி முருகன் கோயில் கந்தசஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு கிரிவீதியில் நடந்த சூரசம்ஹாரத்தில் பங்கேற்ற பக்தர்களின் பக்தர்களின் வீரவேல், வெற்றிவேல் கோஷங்கள் விண்ணை முட்டியது. திருக்கல்யாண வைபவத்துடன் சஷ்டி விரதம் நிறைவு பெறுகிறது.
பழநி முருகன் கோயில் கந்த சஷ்டி விழா நவ.,10ல் காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கியது. ஆறாம் நாளான இன்று (நவ.,15ல்) அதிகாலை 4:00 மணிக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் நடந்தது. மதியம் 1:30 மணிக்கு சாயரட்சை பூஜை நடக்க, மலைக்கொழுந்து அம்மனிடம் வேல் வாங்குதல் நடந்தது. பின் கோயில் நடை அடைக்கப்பட்டது. பக்தர்கள் காலை 11:00 மணிக்கு மேல் அனுமதிக்கப்படவில்லை. அனைத்து தரிசன கட்டணங்களும் 11:30 மணிக்கு நிறுத்தப்பட்டன.
சஷ்டி விரதம் இருந்த பக்தர்கள் பழநி கோயில், திருஆவினன்குடி, பெரியநாயகி அம்மன் கோயில்களில் வாழை தண்டுகள், பழங்கள், காய்கறிகள் படையலை வைத்து கந்த சஷ்டி கவசம் பாடி முருகனை வழிபட்டனர். ஆறு நாட்கள் விரதம் இருந்த பக்தர்கள் சுவாமிக்கு படைக்கப்பட்ட வாழைத்தண்டை உட்கொண்டனர். இதன்பின் பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் இருந்து வள்ளி, தெய்வானை உடன் முத்துக்குமார சுவாமி மலை அடிவாரத்தில் எழுந்தருளினார்.
பராசக்தி வேல் மலையிலிருந்து படிபாதையில் இறங்கி திருஆவினன்குடி கோயிலுக்கு வந்து அடிவாரம் சென்றடைந்தது. சின்னகுமாரசுவாமி சூரசம்ஹாரத்திற்காக பாத விநாயகர் கோயிலில் இருந்து புறப்பட்டார். வடக்கு கிரிவீதியில் தாரகாசூரன், கிழக்கு கிரிவிதியில் பானுகோபன், தெற்கு கிரி வீதியில் சிங்கமுகாசூரன், மேற்கு கிரிவீதியில் சூரபத்மன் என சூரன்களை பக்தர்களின், ''வீரவேல், வெற்றி வேல், அரோகரா'' கோஷம் விண்ணதிர சின்னகுமாரசுவாமி வதம் செய்ய, சூரசம்ஹாரம் நடந்தது. பின் ஆரியர் மண்டபத்தில் நடந்த வெற்றி விழாவில் சின்னகுமாரசுவாமி, முத்துக்குமார சுவாமிக்கு ஒரே சமயத்தில் தீபாராதனை நடந்தது. சுவாமி மலைக்கோயில் செல்ல இரவு சம்ரோட்சன பூஜைக்கு பின், அர்த்தஜாமபூஜை நடந்தது.
திருக்கல்யாணம்:
நாளை (நவ.,16ல்) காலை 9:30 மணிக்கு மேல் கோயிலில் வள்ளி, தெய்வானை, சண்முகருக்கும், இரவு 7:00 மணிக்கு மேல் பெரியநாயகி அம்மன் கோயிலில் வள்ளி தெய்வானை முத்துக்குமாரசுவாமிக்கும் திருக்கல்யாணம் விமர்சையாக நடக்க உள்ளது. அதன் பின் தங்க குதிரை வாகனத்தில் சுவாமி புறப்பாடு நடக்க உள்ளது. இன்று கந்த சஷ்டி விரதம் வாழைத்தண்டு படையலுடன் நிறைவடைய உள்ளது.