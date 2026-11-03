பழநி கோயில் தங்கரத புறப்பாடு கட்டணம் ரூ.2500ஆக உயர்வு
பழநி கோயில் தங்கரத புறப்பாடு கட்டணம் ரூ.2500ஆக உயர்வு
ADDED : நவ 02, 2026 06:59 PM
பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயிலில் நேற்று (நவ.,1) முதல் தங்கரத புறப்பாட்டில் பங்கேற்பதற்கான கட்டணம் ரூ.2000ல் இருந்து ரூ.2500 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. எந்த முன் அறிவிப்புமின்றி உயர்த்தப்பட்ட கட்டணத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என பக்தர்கள், ஹிந்து அமைப்பினர் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
பழநி முருகன் கோயிலில் தினமும் இரவு 7:00 மணிக்கு தங்கரத புறப்பாடு நடக்கிறது. நுாற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் ரூ.2000 கட்டணம் செலுத்தி தங்க ரதத்தை இழுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்துகின்றனர். ஒரு கட்டண சீட்டில் மூவர் தங்கரத புறப்பாட்டில் பங்கேற்கவும், ஐவர் சிறப்பு தரிசனம் செய்யவும் அனுமதிக்கப்படுவர். பக்தர்களுக்கு சிறப்பு பிரசாத தொகுப்பும் வழங்கப்படுகிறது.
2011-ம் ஆண்டு முதல் 15 ஆண்டுகளாக தங்கரத புறப்பாட்டில் பங்கேற்பதற்கான கட்டணம் உயர்த்தபடவில்லை.
இந்நிலையில் விலைவாசி உயர்வு, பக்தர்களுக்கு தரமான பிரசாத பொருட்களை வழங்கும் நோக்கில் தங்கரதப் புறப்பாடு கட்டணத்தை ரூ.2000-ல் இருந்து ரூ.2500-ஆக அதிகரிக்க கோயில் நிர்வாகம் முடிவு செய்தது. இது குறித்து கடந்த ஜூலை மாதம் பக்தர்களிடம் கருத்துக் கேட்பு நடந்தது.
அப்போது ஹிந்து முன்னணி, விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் உள்ளிட்ட பலரும் கட்டண உயர்வுக்கு ஆட்சேபனை தெரிவித்த நிலையில் நேற்று (நவ.,1) முதல் தங்கரத புறப்பாடு கட்டணம் ரூ.2500-ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
இதுகுறித்து கோயில் நிர்வாகம் எந்த முன் அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை. இந்த கட்டண உயர்வு பக்தர்கள் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனை திரும்பப் பெற வேண்டும் என பக்தர்கள், ஹிந்து அமைப்பினர் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.