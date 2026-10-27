/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/பழநி வரதமாநதி அணை நிரம்பியது
UPDATED : அக் 27, 2026 04:15 AM
ADDED : அக் 26, 2026 10:09 PM
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பழநி: மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்து வரும் கனமழையால் பழநி பகுதி அணைகள் அதிக நீர்வரத்தை பெற்றுள்ளன. அதன்படி பாலாறு- பொருந்தலாறு அணை, வரதமாநதி அணை, குதிரையாறு அணை ஆகிய அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது. இதில் வரதமாநதி அணை இன்று (அக்.,26) நிரம்பி வழிந்தது.
இன்று காலை 6:00 மணி நிலவரப்படி பாலாறு பொருந்தலாறு அணை நீர்மட்டம் 44.95 அடி (65 அடி), நீர்வரத்து வினாடிக்கு 2757 கனஅடி, நீர் வெளியேற்றம் 9 கனஅடி. வரதமாநதி அணையில் மொத்த கொள்ளளவான 66.47 அடி நிறைந்ததால் அணைக்கு வரும் 572 கனஅடி நீர் வழிந்து வெளியேறி வருகிறது. குதிரையாறு அணை நீர்மட்டம் 51.20 அடி (80 அடி), நீர்வரத்து 387 கனஅடி, நீர் வெளியேற்றம் 5 கனஅடி.