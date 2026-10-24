பலுவு பாகற்காய் சீசன் அய்யலுாரில் துவக்கம்

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ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
வடமதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டம் அய்யலுார் மலை சார்ந்த பகுதியில் விளையும் பலுவு பாகற்காய் வரத்து துவங்கியுள்ளது.
வடமதுரை ஒன்றியத்தில் கொம்பேரிபட்டி மம்மானியூர், பாகாநத்தம் மலைப்பட்டி, அய்யலுார் பேரூராட்சி ஏ.கோம்பை, பஞ்சம்தாங்கி, காக்காயன்பட்டி, புத்துார் ஊராட்சி மலைப்பகுதிகளில் பலுவு பாகற்காய் விளைகிறது.
மண்ணிற்குள் புதைந்து கிடக்கும் கிழங்கு மழைக்காலம் துவங்கியதும் ஆடி, ஆவணி மாதங்களில் இலை விட்டு கொடியாக வளர துவங்குகிறது. இதன் மகத்துவம், தேவையை உணர்ந்த மலைப்பகுதி விவசாயிகள் தற்போது தங்கள் நிலங்களில் விவசாயமாக செய்கின்றனர்.
ஜப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி மாதங்களில் மகசூல் கிடைக்கிறது. இறைச்சிக்கு ஈடாக கருதப்படும் பலுவு பாகற்காய் பல மருத்துவ குணங்கள் கொண்டது. இதனை அறிந்தவர்கள் ஆண்டுதோறும் இந்த சீசனில் பலுவு பாகற்காயை உணவில் சேர்ப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
அய்யலுார் மார்க்கெட்டில் சில்லறை விற்பனையில் கிலோ ரூ.200க்கு விற்கப்படுகிறது. திண்டுக்கல், திருச்சி போன்ற நகரங்களில் போக்குவரத்து செலவினம் சேர்ந்து இன்னும் கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்படுகிறது.