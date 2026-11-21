UPDATED : நவ 21, 2026 03:45 AM
ADDED : நவ 20, 2026 03:22 PM
ஒட்டன்சத்திரம்: ஒட்டன்சத்திரம் அருகே அரசப்பபிள்ளைபட்டி ரயில்வே லெவல் கிராசிங்கில் சேதமடைந்துள்ள ரோடால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
ஒட்டன்சத்திரம் - பழநி ரோட்டில் திண்டுக்கல் - பாலக்காடு அகல ரயில் பாதை அரசப்பபிள்ளைபட்டி, சத்திரப்பட்டி, கணக்கன்பட்டி ஆகிய இடங்களில் குறுக்கிடுகிறது. இங்கு ரயில்வே லெவல் கிராசிங் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் குழந்தை வேலப்பர் கோயில் அருகே அரசப்பபிள்ளைபட்டி ரயில்வே கேட் அமைந்துள்ளது. இங்கு தண்டவாளத்தின் இருபுறமும் ரயில்வே கேட்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி ரோடு சேதமடைந்து பெரிய பள்ளங்களாக மாறியுள்ளன.
இதனை கடந்து செல்ல டூவீலர்கள் உட்பட அனைத்து வாகனங்களுக்கும் சிரமப்படுகின்றன. பல்லாங்குழி பள்ளங்களில் வாகனங்கள் சிக்கி விபத்துக்கள் ஏற்படுகிறது.
ரயில்வே லெவல் கிராசிங்கில் சேதமடைந்துள்ள ரோட்டை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டும்.