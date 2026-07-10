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﻿ ஊராட்சி ஸ்டோர் ரூம், வணிக கடை சேதம்

﻿ ஊராட்சி ஸ்டோர் ரூம், வணிக கடை சேதம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:15 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:15 AM

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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் கிழக்கு தாலுகா பெரியகோட்டையில் நுாலக கட்டடம் அருகே ஊராட்சியின் தளவாட பொருட்கள், உரங்கள் வைப்பறை, ஊராட்சி வணிக பயன்பாட்டிற்கான கட்டடத்தின் சுற்றுச்சுவர் பகுதி சேதமடைந்து உள்ளது.

இவ்வூராட்சியில் மன்ற கட்டடம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் புதிதாக கட்டப்பட்டு அங்கு நிர்வாக ரீதியாக மாற்றப்பட்டது. அதன்பின் பழைய ஊராட்சி கட்டடம் நுாலகமாக மாற்றப்பட்டு இன்றளவும் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

ஆனால் அந்த நுாலக கட்டடத்திற்கு இடதுபுறம் அமைந்துள்ள ஊராட்சியின் உரங்கள், தளவாட பொருட்கள் வைக்க பயன்படுத்தப்படும் அறையின் முகப்பு, பக்கவாட்டு சுவர் சேதமடைந்துள்ளது.

இதுதவிர அதற்கு எதிரே வணிக கடையாக பயன்படுத்தப்படும் கட்டடத்தின் பின்புற சுவர், மேற்பகுதி கான்கிரீட் சிலாப் சேதமடைந்துள்ளது. இதனை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் ஊராட்சி மன்றம், மண்டல வட்டார வளர்ச்சிஅலுவலகம் செல்லும் பாதையில் புதர்மண்டியுள்ள பகுதிகளையும் சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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