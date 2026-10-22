சேதமடைந்த ஏரிச்சாலையில் விபத்தில் சிக்கும் பயணிகள்
சேதமடைந்த ஏரிச்சாலையில் விபத்தில் சிக்கும் பயணிகள்
ADDED : அக் 20, 2026 07:56 PM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் ஏரிச்சாலை சேதம் அடைந்துள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் அவதிப்படுவது தொடர்கிறது.
கொடைக்கானல் சுற்றுலா தலத்தின் முக்கிய பகுதியாக இருப்பது ஏரிச்சாலையாகும். ஏரி ரோடு 5 கி.மீ., தொலைவு நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ரோடு புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது ஆங்காங்கே குண்டு குழியுமாக சேதமடைந்துள்ளன. மழை நீர் வடிந்து ஓட வழியின்றி தண்ணீர் தேங்குவதால் குளம் போல் காட்சியளிக்கிறது. இதில் தமிழ்நாடு படகு குழாம் பகுதியில் ரோடு சேதமடைந்துள்ளதால் பயணிகள் விபத்தில் சிக்கின்றனர். இதில் குதிரை, சைக்கிள் சவாரி, வழக்கமான போக்குவரத்து செல்லும் நிலையில் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்வதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. சேதமடைந்துள்ள ஏரிச்சாலையை சீரமைத்து மழை நீர் வழிந்தோட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சுற்றுலாப் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.