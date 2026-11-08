திண்டுக்கல்லில் இருந்து தொலைதுார பஸ்கள் இல்லாததால் பயணிகள் அவதி
திண்டுக்கல்லில் இருந்து தொலைதுார பஸ்கள் இல்லாததால் பயணிகள் அவதி
UPDATED : நவ 07, 2026 08:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 08:06 PM
திண்டுக்கல்: தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி திண்டுக்கல்லில் இருந்து பெங்களூரு, ஓசூர் உள்பட பல்வேறு தொலைதுார இடங்களுக்கு நேரடி, சிறப்பு பஸ்கள் இல்லாததால் பயணிகள் சிரமம் அடைந்தனர்.
திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து சென்னை, கோயம்புத்துார், திருச்சி, திருப்பூர், கரூர் உள்ளிட்ட முக்கிய மாவட்டங்களுக்கு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் தினசரி பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பயணிகள், வெளியூரில் வசிப்பவர்கள் சிரமமின்றி சொந்த ஊர் சென்று திரும்புவதற்கு பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு பஸ்களை போக்குவரத்துத் துறை அறிவித்துள்ளது. இந்த பஸ்கள் குறிப்பிட்ட நகரங்களுக்கு மட்டுமே அதிகளவில் இயக்கப்படுவதாகவும், தொலைதுாரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளும் மற்ற பயணிகளின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இயக்கப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
அதன்படி திண்டுக்கல்லில் இருந்து பெங்களூரு, ஓசூர், கிருஷ்ணகிரி, நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, ராமநாதபுரம், தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் இடங்களுக்கு போதிய நேரடி பஸ்கள், சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படவில்லை.
நேரடி பஸ்கள் இல்லாததால் குழந்தைகள், குடும்பத்துடன் வந்திருந்த பயணிகள் பிற நகரங்களுக்கு சென்று அங்கிருந்து மாற்று பஸ்களின் மூலமாகவே சொந்த ஊர் சென்று சேருவதற்கு பயணிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. இதனால் பண்டிகை காலத்தில் குறித்த நேரத்திற்குள் ஊர் திரும்ப முடியாமல் அவதிக்குள்ளாகினர்.
இதுகுறித்து போக்குவரத்து துறை அதிகாரி தெரிவிக்கையில், ‘சென்னையில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. மற்றபடி மாவட்டங்களில் இருந்து சிறப்பு பஸ்கள் இயக்குவதற்கு எந்த அறிவிப்பும் வழங்கப்படவில்லை’ என்றார்.