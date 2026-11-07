ஓய்வூதியர்கள் மின்னணு முறையில் உயிர்வாழ் சான்றிதழ் சமர்பிக்கலாம்: இந்திய தபால் துறை முன்னெடுப்பு
ஓய்வூதியர்கள் மின்னணு முறையில் உயிர்வாழ் சான்றிதழ் சமர்பிக்கலாம்: இந்திய தபால் துறை முன்னெடுப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:17 PM
திண்டுக்கல்: மத்திய, மாநில அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் மின்னணு முறையில் உயிர்வாழ் சான்றிதழ் புதுப்பித்து சமர்பிக்கும் வசதியை இந்திய தபால் துறை முன்னெடுத்துள்ளது.
திண்டுக்கல் தபால் துறை கோட்ட மூத்த கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீனிவாசராவ் கூறியுள்ளதாவது:
அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் தடையின்றி ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கு வருடாந்திர உயிர்வாழ் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கும் முறை அமலில் உள்ளது. அதன்படி ஓய்வூதியதாரர்கள் மாவட்ட கருவூல அலுவலங்களுக்கு நேரில் சென்று உயிர்வாழ் சான்றிதழை புதுப்பிக்கின்றனர்.இந்த முறை நடக்க இயலாத, பக்கவாதம் உள்ளிட்ட வாத நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
எனவே உயிர்வாழ் சான்றிதழ் சமர்பிக்கும் முறையை எளிமைப்படுத்த வேண்டும். தபால் ஊழியர்கள் மூலம் சான்றிதழ் சமர்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பில் கோரிக்கை எழுந்தது.கோரிக்கையினை பரிசீலித்த மத்திய, மாநில அரசுகள் ஓய்வூதியதாரர்கள் தபால் ஊழியர் மூலமாக வீட்டில் இருந்தபடியே மின்னணு முறையில் உயிர்வாழ் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க நடவடிக்கை எடுத்து உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி இந்திய தபால் துறை, இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி வாயிலாக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மின்னணு உயிர்வாழ் சான்றிதழை ஜீவன் பிரமாண் இணையதளத்தில் சமர்ப்பிக்கும் வசதியை வழங்குகிறது.
கைரேகை அடிப்படையில் பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம் அல்லது முகம் பதிவு ஆர்.டி., செயலி மூலம் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது வீட்டில் இருந்தபடியே தபால் ஊழியர், பட்டுவாடா பணியாளரின் உதவியுடன் குறைந்த கட்டணத்தில் இச்சேவையை பெறலாம். இந்த சேவை இ.பி.எப்.ஓ., பி.எஸ்.என்.எல்., பாதுகாப்புத் துறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இலவசம்.இதனை மத்திய, மாநில அரசு, பாதுகாப்புத் துறை, தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம், பி.எஸ்.என்.எல்., மின்வாரியம், வேளாண் பல்கலை, மாநகராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.சேவை பெற விரும்பும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆதார் எண், அலைபேசி எண், ஓய்வூதிய வழங்கல் ஆணை எண், ஓய்வூதியக் கணக்கு விவரங்களை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். 155299, 033- 22029000 ஆகிய கட்டணமில்லா எண்ணை தொடர்பு கொண்டால் தபால் ஊழியர் தேவையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி, டிஜிட்டல் அங்கீகார நடைமுறைகளை நிறைவு செய்வர்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.