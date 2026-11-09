தொடர் மின்தடையால் பொதுமக்கள் அவதி

UPDATED : நவ 09, 2026 12:38 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:36 AM
ஒட்டன்சத்திரம்: ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியில் அடிக்கடி ஏற்படும் அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால் பொதுமக்கள் இரவு நேரத்தில் துாங்க முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.
ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியில் அத்திக்கோம்பை உள்ளிட்ட கிராம பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக மாலை 5:00 மணிக்கு தடைப்பட்ட மின்சாரம் இரவு 11:00 மணிக்கு மேல்தான் மீண்டும் வினியோகிக்கப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களாக அடிக்கடி மின்சாரம் தடைபட்டதால் பொதுமக்கள் மிகுந்த அவதிக்கு ஆளாகினர்.
அறிவிக்கப்படாமல் இவ்வாறு திடீர் திடீரென மின்சாரம் தடைபடுவதால் அனைத்து தரப்பு மக்களும் அவதிப்படும் சூழல் நிலவுகிறது.
கிராம பகுதிகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மின்தடை காரணமாக மின்மோட்டார்கள் போர்வெல் மோட்டார்களை தொடர்ந்து இயக்க முடியாத நிலை உள்ளது. இதனால் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதிலும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மின்வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.