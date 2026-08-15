அரசு மருத்துவமனை முன் மாற்றுத்திறனாளிகள் தர்ணா

ADDED : ஆக 14, 2026 08:31 PM
திண்டுக்கல், ஆக.15
அடையாள அட்டையில் உள்ள புகைப்படத்தை மாற்றி தரக்கோரி திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனை முன் மாற்றுத்திறனாளிகள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சான்றிதழ் வழங்கும் அலுவலகம் இயங்குகிறது. 2005ல் இந்த அலுவலகம் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டது. இதனை பஸ் பயணம், அரசின் சலுகைகள் பெற பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆவதால் அடையாள அட்டையில் உள்ள புகைப்படத்தை மாற்றித்தருமாறு கோரினர். உயரதிகாரிகள் அனுமதியின்றி மாற்றித்தர முடியாது என அங்கிருந்த அலுவலர் மறுப்பு தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள், பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தினர் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டு தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் போலீசார் பேச்சுவார்த்தையில் கலைந்து சென்றனர்.