/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ தார் ரோடு அமைக்க கோரி கலெக்டரிடம் மனு
ADDED : ஆக 14, 2026 12:48 AM
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திண்டுக்கல்: ஆத்துார் தாலுகா வக்கம்பட்டி ஊர்மக்கள் பொதுப்பாதையில் தார் ரோடு அமைக்க வலியுறுத்தி கலெக்டர் துர்காவிடம் மனு அளித்தனர்.
வக்கம்பட்டி ஊர் நாட்டாமை கார்த்திகுமரன் தலைமையில் பொதுமக்கள் கலெக்டர்அலுவலகத்திற்கு வந்து கலெக்டரிடம் வழங்கிய மனுவில், 'எங்கள் கிராமத்தில் உள்ள அரசு நிலம் நீண்டகாலமாக ஊர்மக்களின் பொது போக்குவரத்து, மயானம் செல்லும் வழியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அங்கு தார் ரோடு அமைத்து தருமாறு இதுவரை அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
தாசில்தார், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் இக்கோரிககை குறித்து தவறான அறிக்கைகளை மட்டுமே அளித்து வந்துள்ளனர்.
தார் ரோடு அமைத்து தர கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என குறிப்பிட்டிருந்தனர்.