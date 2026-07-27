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முறையற்ற வேகத்தடைகளால் வாகன ஓட்டிகள் பரிதவிப்பு: விபத்து, எரிபொருள் வீண், பழுதடையும் அவலம்

முறையற்ற வேகத்தடைகளால் வாகன ஓட்டிகள் பரிதவிப்பு: விபத்து, எரிபொருள் வீண், பழுதடையும் அவலம்

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:20 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:20 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

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எரியோடு:திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ரோடுகளில் முறையற்ற வகையில் அமைக்கப்பட்டு கவனிப்பாரின்றி விடப்படும் வேகத்தடைகளால் சிறிய வாகனங்களில் பழுது ஏற்படுவதும் எரிபொருள் வீணாக்கப்படுவதுடன் விபத்துகளும் நடக்கின்றன.

நகரங்கள், கிராமங்களை கிராமங்களை இணைக்கும் வகையில் இருக்கும் ரோடுகள் தேசிய நெஞ்சாலை ஆணையம், மாநில நெடுஞ்சாலை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சார்பில் தனித்தனியே அமைக்கப்படுகின்றன.

இவற்றில் குடியிருப்புகள், பள்ளிகள் இருக்கும் இடங்களில் வேகமாக செல்லும் வாகனங்களால் விபத்துகள் ஏற்படுவது, அடுத்தடுத்து விபத்துகளை தவிர்க்கும் நோக்கில் வேகத்தடைகள் பரவலாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நெடுஞ்சாலை பராமரிப்பு ரோடுகளில் வேகத்தடை இருப்பதை உணர்த்தும் வகையில் 'தெர்மோ பிளாஸ்ட் சிமின்ட் கோட்டிங்' முறையில் வெள்ளை வண்ணம் பூசப்படுகிறது. ஆனால் இதர நெடுஞ்சாலை, உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் ரோடுகளில் இதுமாதிரி விபத்து தடுப்பு பணியில்லை. சில இடங்களில் வேகத்தடைகளை அதிக உயரமாகவும் அமைக்கின்றனர்.

இப்பகுதியில் வழக்கமான வேகத்தில் செல்லும் டூவீலர்கள், கனரக வாகனங்கள் வேகத்தடைகளில் தடுமாறி விபத்துகள் ஏற்படுகிறது. இரவு நேரத்தில் வேகத்தடை தெரியாமல் டூவீலர்களில் செல்வோர் பலர் விழுந்து உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அனைத்து ரோடுகளிலும் இருக்கும் வேகத்தடைகளில் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் 'தெர்மோ பிளாஸ்ட் சிமின்ட் கோட்டிங்' முறையில் வெள்ளை வண்ணம் பூசுவதுடன் உயர அளவுகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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உயர வேகத்தடையை தவிக்க வேண்டும்

உள்ளாட்சி ரோடுகளில் வேகத்தடைகள் பல இடங்களில் உயரமாக அமைத்திருப்பதால் சிறிய ரக வாகனங்கள் செல்லும்போது அடிப்பாகத்தில் உராய்வு ஏற்பட்டு பழுதடைகின்றன. எரிபொருள் செலவும் அதிகரிக்கிறது.

நெடுஞ்சாலை ரோடுகளில் மட்டும் வேகத்தடை இருப்பதை வாகன ஓட்டிகள் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் 'தெர்மோ பிளாஸ்ட் கோட்டிங்' முறையில் வெள்ளை வண்ணம் மூலம் ஏற்பாடு செய்கின்றனர். இந்த பணியை கிராமப்புற ரோடுகளில் செய்வதில்லை. இதனால் டூவீலர்கள், சிறிய ரக கார்கள் வழக்கமான வேகத்தில் வேகத்தடையை கடக்கும் போது விபத்துகளில் சிக்கும் நிலை உள்ளது.

எனவே அதிக உயர வேகத்தடைகள் அமைப்பதை தடுக்கவும் ஆண்டிற்கு இரு முறை வேகத்தடைகளில் 'தெர்மோ பிளாஸ்ட் கோட்டிங்' முறையில் வெள்ளை வண்ணம் பூசி விபத்துகளை தவிர்க்கவும் அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும்.

- ஜெயக்குமார், மாவட்ட துணைத்தலைவர், பா.ஜ., ஊடகப்பிரிவு, நல்லமநாயக்கன்பட்டி, எரியோடு.

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