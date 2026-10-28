/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/விளை நிலங்களில் ஆலைக்கழிவுகள்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:24 PM
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எரியோடு: எரியோடு அருகே விளை நிலங்களில் தொழிற்பேட்டை கழிவுநீர் தேங்கி நின்றதால் விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
எரியோடு சித்துார் ஊராட்சி தண்ணீர்பந்தம்பட்டியில் தொழிற்பேட்டை இயங்குகிறது. இங்கு சோப்பு பவுடர், மரத்துாள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட பல தொழிற்சாலைகள் உள்ளது.
இப்பகுதியில் கனமழை பெய்ததில் தொழிற்சாலைகளில் இருந்தும் வெளியேறிய மழைநீருடன் கழிவுகளும் சேர்ந்து வெளியேறி கரிசல்பட்டி விவசாய நிலங்களில் குளம்போல் தேங்கியது.
இதனால் அதிர்ச்சியான விவசாயிகள் தொழிற்பேட்டைக்கு சென்று வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். கழிவுநீரை முறையாக சுத்திகரிப்பு செய்து வெளியேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.