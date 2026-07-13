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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/﻿ நான்காண்டுகளில் 17 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிப்பு சூழல் பாதுகாப்பு தொடர் விழிப்புணர்வில் 'நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு  இயக்கம்'

﻿ நான்காண்டுகளில் 17 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிப்பு சூழல் பாதுகாப்பு தொடர் விழிப்புணர்வில் 'நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு  இயக்கம்'

﻿ நான்காண்டுகளில் 17 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிப்பு சூழல் பாதுகாப்பு தொடர் விழிப்புணர்வில் 'நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு  இயக்கம்'

ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:33 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:33 AM

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திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மண், நீர்வளம் பாதுகாக்கும் பொருட்டு கிராமங்கள் தோறும் நெகிழி ஒழிப்பு, மரக்கன்று நடுதல், பனைவிதை துாவுதல், பயிற்சி வகுப்புகள் மூலம் ஆக்கப்பூர்வ விழிப்பணர்வு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகிறது நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு இயக்கம்.

தொப்பம்பட்டி, ஆத்துார், சின்னாளப்பட்டி, அம்பாதுரை, குன்னுவரான்கோட்டை, சமத்துவபுரம், சேடப்பட்டி, பச்சமலையான் கோட்டை, செம்பட்டி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் ஏறக்குறைய 17 ஆயிரம் மரக்கன்றுகளை நட்டு பசுமை பரப்பை அதிகரிக்க பணிகளை முன்னெடுத்துள்ளனர். கூடுதலாக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதோடு, நெகிழி ஒழிப்பிலும் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். பள்ளிகளுக்கு நேரடியாக சென்று விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை திட்டமிட்டு நடத்தும் நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர், மாணவர்களின் பங்களிப்போடு மரக்கன்று நட்டு இயற்கையோடு இணைந்த பயணத்திற்கு அவர்களையும் ஒரு அங்கமாக மாற்றி வருவது கூடுதல் சிறப்பாக உள்ளது.

நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழ்செல்வன் கூறியதாவது: பொதுப்பணித்துறைக்குசொந்தமான 47 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள அரண்மனை கண்மாய் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளது. கடல்போல் காட்சி அளித்த இக்கண்மாய் செங்கல் சூளை, தனிநபர்கள், வண்டிப்பாதை, தோட்டம், வேலி என பல்வேறு இடையூறுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால், ஆண்டாண்டுக்கும் நிலத்தை இழந்து குட்டைபோல் காட்சி அளித்ததை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. எனவே, ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி கண்மாய்களை மீட்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு இயக்கம்'. 2023ல் ஆரம்பித்து 2 ஆண்டுகள் தொடர் முயற்சியின் பலனாய் 2025 டிசம்பரில் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து அரண்மனை கண்மாய் மீட்கப்பட்டது. அதில் கிடைத்த ஊக்கம் அடுத்தடுத்து தன்னார்வமாக பணிகளை செய்ய துாண்டுகோலாய் அமைந்தது. நண்பர்கள், அறிமுக நட்புகளின் ஒத்துழைப்புடன் சின்ன சின்னதாய் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், மரக்கன்று நடுதல் என இதுவரை 17 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நட்டுள்ளோம்.

விழிப்புணர்வு குளக்கரைகளை பலப்படுத்தவும், நீர் மேலாண்மைக்கு உதவும் வகையிலும் பனை விதை துாவுதல், கரைகளை பலப்படுத்தல், சீமைக்ருவேல மரங்களை அகற்றுதல் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் எடுத்துள்ளோம். பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு தவிர்த்து மஞ்சப்பை, மட்கும் துணிப்பை பயன்படுத்த வலியுறுத்தி ஊராட்சி வாரியாக அதிகாரிகள், நிர்வாகத்தினர் ஒத்துழைப்புடன் நடத்திய பேரணிக்கு வரவேற்பு கிடைத்தது.

மரக்கன்று நடும் திட்டத்தில், நிழல் தரும் மரங்களாக மட்டுமல்லாமல் எதிர்காலத்தில் மண், மக்கள், பறவைகள் என அனைத்து உயிர்களுக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் காய், கனி தரும் ஆல், அரசு, புங்கன், கொய்யா, கொடிக்காய், புளி, வேம்பு, நாவல், மா, பனை, வாகை, நெல்லி மரக்கன்றுகள் நட்டுள்ளோம். சில இடங்களில் பொது வெளியில் நட்ட மரங்கள், ஆடு, மாடு மேய்ச்சல் காரணங்களால் தழைக்காமல் பட்டுப்போனது.எனவே பராமரிப்புக்கும், பாதுகாப்புக்கும் ஏற்றவகையில் பள்ளிகளில் மரக்கன்றுகள் நட்டு வைக்கிறோம். மாணவர்களுக்கு மண் வகைகள், குளம், குட்டை, ஏரி, கண்மாய், பாசனம், விவசாயம், பனை விதை தொடர்பான விழிப்பணர்வு பயிற்சி வகுப்புகள் மூலம் அவர்களையும் இயற்கையை நேசிக்கும் குழந்தைகளாக மாற்றுவதில் மகிழ்ச்சி. பல்லுயிரின பெருக்கத்தையும் நாம் அறிந்துக்கொண்டாலே இயற்கைக்கு தீங்கான எந்த விஷயத்தையும் செய்யத் தோன்றாது., என்றார்.

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