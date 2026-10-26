பனை விதைகள் நடவு

UPDATED : அக் 25, 2026 09:26 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:24 PM
வடமதுரை: வேல்வார் கோட்டை ஊராட்சி சார்பில், 250 பனை விதைகள் ரோட்டோரங்களில் நடவு செய்யப்பட்டன.
முன்னதாக அந்தோணியார் கல்லுாரி சார்பில், சுய உதவி குழு பெண்களுக்கு விதைப்பந்து, மண் புழு உரம் தயாரிப்பது குறித்த பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. வடமதுரை ஒன்றிய உதவி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சரவணன், ஊராட்சிச் செயலாளர் குமரவேல், கல்லுாரி முதல்வர் வனிதாஜெயராணி பங்கேற்றனர். மாநில மரமான பனை மூலம் நுங்கு, பதநீர், கருப்பட்டி, பனங்கற்கண்டு, பன மிட்டாய், பனம்பழம், பானங்கள் கிடைக்கின்றன. பனை ஓலை மூலம் பாய், கூடை, கூரைகள் கட்ட முடிகிறது. பனை மரம் இறந்த பின் மரத்தண்டு மர வேலைகளுக்கு உதவுகிறது. பனை வேர் நிலத்தடி நீர் சேமிக்க உதவுகிறது. இவ்வாறு பல வகைகளிலும் உதவிடும் பனை மரங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். ஒட்டு மொத்த நிலப்பரப்பில் 33 சதவிகிதம் பசுமையான மரங்கள் கொண்ட பகுதியான இருந்தால் மட்டுமே உலகத்தில் மனித இனம் தொடர்ந்து வாழ முடியும் என, அலுவலர்கள் ஆலோசனை தெரிவித்தனர்.