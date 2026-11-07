/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/பனை விதைகள் நடவு
UPDATED : நவ 04, 2026 10:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:49 AM
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சாணார்பட்டி: சாணார்பட்டி அருகே வேம்பார்பட்டி மொட்டையகவுண்டன்பட்டி செங்குளம் பகுதியில் ‘வீ த லீடர்ஸ்’ அமைப்பின் சார்பில் 5 ஆயிரம் பனை விதைகள் நடவு பணியின் துவக்க விழா நடந்தது.
நிர்வாகிகள் பழனி கனகராஜ், கங்காதரன் ஆகியோர் பனை விதைகளை நடவு செய்து துவக்கி வைத்தனர். தொடர்ந்து 40-க்கும் மேற்பட்டோர் விதைகள் நடவு பணியில் ஈடுபட்டனர். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இம்முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுவதாக தெரிவித்தனர். ஏற்பாடுகளை நத்தம் தொகுதி நிர்வாகிகள் செந்தில்முருகன், கெப்பையன் செய்திருந்தனர்.