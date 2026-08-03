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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/﻿ 'கொடை'யில் 'பார்க்கிங்' வாகனங்களால் நெரிசல் கண்டுகொள்ளாத போலீசார்

﻿ 'கொடை'யில் 'பார்க்கிங்' வாகனங்களால் நெரிசல் கண்டுகொள்ளாத போலீசார்

﻿ 'கொடை'யில் 'பார்க்கிங்' வாகனங்களால் நெரிசல் கண்டுகொள்ளாத போலீசார்

ADDED : ஆக 03, 2026 12:42 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 12:42 AM

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கொடைக்கானல். -: கொடைக்கானலில் பஸ், வேன், கார் நிறுத்துப்படுவதை போக்குவரத்து போலீசார் தொடர்ந்து கண்காணிக்காமல் இருப்பதால், போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது.

கொடைக்கானலில் தொடரும் போக்குவரத்து நெரிசலை சீர் செய்ய போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இருப்பினும் கோக்கர்ஸ்வாக், கிளப் ரோடு, செவன் ரோடு, ஏரிச்சாலை பகுதிகளில் தொடர்ந்து போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதை சீரமைக்க போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

இதற்கு காரணம் கிளப் ரோட்டில் இருபுறம் நிறுத்தப்படும் டிராவல்ஸ் பஸ், உட்வில் ரோட்டில் நிறுத்தப்படும் கார், வேன் காரணமாக உள்ளது. சீசன், தொடர் விடுமுறை காலங்களில் கொடைக்கானலில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பிப்பது வாடிக்கையாக உள்ளது. இதை தவிர்க்க வன சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்லும் வாகனங்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட், கோக்கர்ஸ்வாக் வழியாக திருப்பி விடப்பட்டன.

இவை மீண்டும் ரோஜா பூங்கா வழியாக ஏரிச்சலையை வந்தடையும் படி போக்குவரத்து சீர் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே ஒரு வழிப்பாதையான உட்வில் ரோட்டில் நிறுத்தப்படும் கார்களால் வாகனங்கள் சகஜமாக செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டு, போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுகிறது. பஸ் ஸ்டாண்டில் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் நகராட்சி பார்க்கிங் வசதியை ஏற்படுத்தி தற்போது வரை நடைமுறையில் உள்ளது.

இதை தவிர்த்து தனியார் வாகனங்கள் ரோட்டில் நிறுத்தப்படுகின்றன. பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து திரும்பிச் செல்லும் பஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் குறுகிய ரோட்டில் எளிதில் செல்ல முடியாத நிலையால் போக்குவரத்து ஸ்தம்பிக்கிறது.

இதனால் மூஞ்சிக்கல் வரை வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன. டிராவல்ஸ் பஸ், கார் நிறுத்தும் ரோட்டில் சமூக விரோத செயல்கள், இயற்கை உபாதை கழிப்பது, மது அருந்துவது உள்ளிட்ட தகாத செயல்கள் நடக்கின்றன. வாகனங்களால் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெருக்கடியால் மூஞ்சிக்கல் வரை போக்குவரத்து ஸ்தம்பிக்கிறது. போலீசார் இனியாவது டிராவல்ஸ் பஸ், கார், வேன் கிளப் ரோட்டில் நிறுத்துவதை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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