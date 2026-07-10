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﻿ போலீஸ் செய்திகள் ...திண்டுக்கல்

﻿ போலீஸ் செய்திகள் ...திண்டுக்கல்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:09 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:09 AM

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விபத்தில் வியாபாரி பலி

வேடசந்துார்: அய்யனார் நகர் பாத்திர வியாபாரி நாகராஜ் 61, தனது உறவினர் சரசை 55, டூவீலரில் ஏற்றிக்கொண்டு வேடசந்துார் -ஒட்டன்சத்திரம் ரோட்டில் சென்றார். சேனன்கோட்டை கால்நடை மருத்துவமனை அருகே முன்னால் சென்ற டிராக்டர் மீது டூவீலர் மோதியது. நாகராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். படுகாயம் அடைந்த சரஸ் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகிறார். வேடசந்துார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

தலைமறைவாக இருந்தவர் கைது

வடமதுரை: மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி மேலாஞ்சி குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த மருதுபாண்டி 32, மீது திண்டுக்கல், மதுரை மாவட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. வடமதுரை பகுதியில் நடந்த கூட்டுக்கொள்ளை வழக்கில் மருதுபாண்டி கடந்த 3 ஆண்டுகளாக தேடப்படும் குற்றவாளியாக இருந்த நிலையில் அவரை கைது செய்ய திண்டுக்கல் மாவட்ட தலைமை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து வடமதுரை இன்ஸ்பெக்டர் நிதிக்குமார் தலைமையிலான போலீசார் வாடிப்பட்டியில் இருந்த மருதுபாண்டியை நேற்று கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

வேன் கவிழ்ந்து சிறுவன் பலி

குஜிலியம்பாறை: நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் ஜெயலட்சுமி 37. இவர் தனது சொந்த ஊரான கரூர் மாவட்டம் ஈசநத்தம் கோயில் திருவிழாவிற்கு தந்தை தண்டபாணி 60, மகன் கதிரோவியன் 5, ஆகியோருடன் ஆம்னி வேனில் சென்றார். வேனை தண்டபாணி ஓட்டினார்.

கரூர் ஈசநத்தம் ரோட்டில் நொச்சிப்பட்டிமேடு அருகே சென்றபோது டிரைவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வேன் கவிழ்ந்தது. காயம் அடைந்த மூவரும் கரூர் தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். சிறுவன் கதிரோவியன் நேற்று இறந்தார். குஜிலியம்பாறை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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