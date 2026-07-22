﻿ போலீஸ் செய்திகள்: திண்டுக்கல்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:44 AM
மது விற்ற இருவர் கைது
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் தாலுகா எஸ்.ஐ., விஜய் தலைமையிலான போலீசார் சிறுமலை பகுதியில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது தெப்பக்குளம் அருகே சட்ட விரோதமாக மதுபாட்டில் விற்ற தங்கபாண்டி மனைவி ஓவியா 33, உறவினர் கோபிநாத் 42 ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 12 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
பிடிவாரன்டில் வாலிபர் கைது
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் ரெங்கசமுத்திரப்பட்டியை சேர்ந்தவர் அருண்குமார் 22. இவர் 2025ல் அடிதடி வழக்கில் தாலுகா போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். ஜாமீனில் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த அவர் வழக்கு விசாரணைக்கு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் இருந்தார். எனவே அவருக்கு பிடிவாரன்ட் பிறப்பித்து திண்டுக்கல் 1வது ஜூடிசியல் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. டி.எஸ்.பி., சங்கர் மேற்பார்வையில் இன்ஸ்பெக்டர் உலகநாதன் தலைமையிலான போலீசார் அருண்குமாரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
கஞ்சா கடத்திய இருவர் கைது
திண்டுக்கல்: கஞ்சா, போதை பொருள் கடத்தலை தடுக்க எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் உத்தரவில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, எஸ்.ஐ., காதர் மைதீன் தலைமையிலான போலீசார் திண்டுக்கல் சவுந்திரராஜா மில் அருகே வாகன தணிக்கை செய்தனர். அவ்வழியாக வந்த காரை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் 1.2 கிலோ கஞ்சா கடத்தி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. காரில் வந்த திண்டுக்கல் இ.பி., காலனி சரவணக்குமார் 35, சின்னாளப்பட்டி அஞ்சுகம் காலனி முத்துமாரிச்சாமி 27, ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பிளஸ்- 2 மாணவி தற்கொலை
திண்டுக்கல்: முள்ளிப்பாடி குளிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் வடிவேல் மகள் தேவதர்ஷினி 17, பிளஸ் -2 படித்து வந்தார். இவர் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அறைக்குள் துாக்குப்போட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார். சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு திண்டுக்கல் தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். சிகிச்சை பலனின்றி தேவதர்ஷினி நேற்று இறந்தார். திண்டுக்கல் தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கஞ்சா பறிமுதல்
ஆயக்குடி: ஆயக்குடி போலீசார் அங்குள்ள பத்ரகாளியம்மன் கோயில் அருகே ரோந்து சென்றனர். அங்கு சந்தேகப்படும்படி நின்றிருந்த புதுஆயக்குடி சேர்ந்த சிபிராஜை 20, சோதனை செய்ததில் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரிந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார் 1.250 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
நத்தம்: பொய்யாம்பட்டி பகுதியில் ரோந்து சென்ற எஸ்.ஐ.,மலைச்சாமி, போலீசார் அங்கு கஞ்சா விற்பனை செய்து கொண்டிருந்த அதே பகுதியை சேர்ந்த ராஜாவை 55, கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து 100 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப் பட்டது.
லாட்டரி விற்ற இருவர் கைது
வடமதுரை: வடமதுரை பிலாத்து பகுதியில் எஸ்.ஐ.,க்கள் சுரேஷ்பாபு, முத்துசாமி, போலீசார் ரோந்து சென்றனர். கம்பிளியம்பட்டி ஓட்டல் அருகே ஆன்லைன் மூலம் லாட்டரி டிக்கெட்டுகளை விற்ற நல்லமனார்கோட்டை மோகன் 25, கம்பிளியம்பட்டி சசிகண்ணன் 38, ஆகியோரை கைது செய்தனர். அங்கிருந்த 2 பிரிண்டர்கள், லாட்டரி டிக்கெட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கத்தியை காட்டி மிரட்டியவர் கைது
வேடசந்துார்: வேடசந்துார் சிறப்பு எஸ்.ஐ., கோபால் தலைமையிலான போலீசார் தட்டாரபட்டி பஸ் ஸ்டாப் அருகே ரோந்து சென்றனர். அங்கு ஒத்தையூர் அம்மையப்பன் 38, கையில் கத்தியை வைத்துக்கொண்டு ரோட்டில் செல்பவர்களிடம் ரகளையில் ஈடுபட்டார். போலீசார் எச்சரித்தும் செல்லாததால் கைது செய்யப்பட்டார்.