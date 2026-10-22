போலீஸ் செய்திகள்: திண்டுக்கல்

ADDED : அக் 16, 2026 07:54 PM
தாய், தந்தையை தாக்கியவர் கைது
வடமதுரை: வடமதுரை காணப்பாடி களத்துவீட்டை சேர்ந்தவர் முனியசாமி 23. இவர் வேலைக்கு செல்லாமல் பெற்றோரை மிரட்டி பணம் வாங்கி செலவு செய்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் பணம் கேட்டு தராத ஆத்திரத்தில் முனியசாமி தனது தாய் செல்வராணியின் சேலையால் கழுத்தை நெரித்தார். தடுக்க வந்த தந்தை பாண்டியராஜனையும் தாக்கினார். புகாரில் முனியசாமியை வடமதுரை எஸ்.ஐ., பாண்டியன் கைது செய்தார்.
டூவீலர் விபத்தில் சிறுவன் பலி
வடமதுரை: திண்டுக்கல் சிறுமலை அண்ணா நகர் சேர்ந்தவர் மணிமாறன். அய்யலுார் வண்டி கருப்பண சுவாமி கோயிலில் வழிபாடு நடத்த இவரது மனைவி தமிழ்ச்செல்வி, மகன் ஸ்ரீதர் ஆகியோருடன் டூவீலரில் சென்றார். அய்யலுார் மேம்பாலம் அருகில் சென்று கொண்டிருந்த போது கணவன், மனைவி இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தனர். காயமடைந்த மூவரையும் அப்பகுதியினர் மீட்டு திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். வழியிலேயே சிறுவன் ஸ்ரீதர் இறந்தார். வடமதுரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.