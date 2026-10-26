/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/போலீஸ் செய்திகள்: திண்டுக்கல்
ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
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போக்சோவில் வாலிபர் கைது
பழநி: பழநி அடிவாரத்தை சேர்ந்தவர் பாலசரவணன் 23. இவர் 15 வயது சிறுமிக்கு திருமண ஆசைகாட்டி அழைத்து சென்றார். சிறுமியின் பெற்றோர் அடிவாரம் போலீசில் புகார் அளித்தனர். போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிந்து பாலசரவணனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பள்ளத்தில் விழுந்தவர் பலி
அம்பிளிக்கை: தங்கச்சியம்மாபட்டியை சேர்ந்தவர் முத்துச்சாமி 45. நேற்று காலை வீட்டை விட்டு வெளியே சென்ற இவர் நீண்ட நேரமாகியும் திரும்பவில்லை. மாலை காந்தி காய்கறி மார்க்கெட் முன்பு மழைநீர் வெளியேற தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் இறந்து கிடந்தார். உடல் மீட்கப்பட்டது. அம்பிளிக்கை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.