போலீஸ் செய்திகள்: திண்டுக்கல்

ADDED : அக் 28, 2026 10:32 PM
கிணற்றில் தவறி விழுந்தவர் பலி
வடமதுரை: வடமதுரை கொல்லப்பட்டியை சேர்ந்த விவசாய கூலித் தொழிலாளி கணேசன் 50. நேற்று மதியம் அதே பகுதியில் ஆடுகள் மேய்க்க சென்ற நிலையில், நீரில்லாத கிணற்றில் தவறி விழுந்தார். படுகாயமடைந்து கிடந்தவரை அப்பகுதியினர் மீட்டனர். 108 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் பரிசோதித்ததில் கணேசன் ஏற்கனவே இறந்தது தெரிந்தது. வடமதுரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தாக்குதலில் வாலிபர் படுகாயம்
வடமதுரை: சேலம் சங்ககிரி அடுத்த நாச்சிக்காடு பகுதியை சேர்ந்த தினேஷ் 32, காட்டுப்பட்டியில் சோலார் மின்சக்தி தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறார். அப்பகுதியில் பேனல் நிறுவும் பணியை ஆய்வு செய்தபோது இவரை திருடன் என சந்தேகித்து மாணிக்கம் குடும்பத்தினர் தகராறு செய்தனர். மேலும் அவரை பிடித்து மரத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கினர். படுகாயமடைந்த தினேஷ் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார். அவரது புகாரில் மாணிக்கம் 70, அவரது மகன்கள் நல்லதம்பி 45, பாலமுருகன் 42, உட்பபட 5 பேர் மீது வடமதுரை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.