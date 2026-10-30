போலீஸ் செய்திகள்: திண்டுக்கல்

ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
கொத்தனார் பலி
வத்தலக்குண்டு: காமராஜர்புரத்தைச் சேர்ந்த கொத்தனார் செந்தில்பாண்டி 48. அங்குள்ள கிணற்றில் தவறி விழுந்து பலியானார். அவரது உடலை வத்தலக்குண்டு தீயணைப்பு துறையினர் மீட்டனர். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மாணவி தற்கொலை
நத்தம்: -நத்தம் அருகே வேம்பரளியை சேர்ந்தவர் பரமேஸ்வரன் 48. இவரது மகள் இலக்கியா 17. மதுரை மாவட்டம் சத்திரபட்டியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் 11-ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இந்தநிலையில் இவர் சரியாக படிக்காத காரணத்தால் பெற்றோர்கள் கண்டித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் கடந்த சில நாட்களாக மன உலைச்சலில் இருந்த இலக்கியா நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் சேலையால் தூக்கு போட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார்.இலக்கியாவை அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால் போகும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார்.நத்தம் போலீஸ்-எஸ்.ஐ.,சுப்புராஜ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்.