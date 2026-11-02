போலீஸ் செய்திகள்: திண்டுக்கல்

ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM
தொழிலாளி தற்கொலை
வேடசந்துார்: கூவக்காபட்டி ஊராட்சி வைரக் கவுண்டனுார் செங்கல் சூளைத் தொழிலாளி வேலுமணி 42. இவரது மனைவி சிந்தாமணி, இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். இவர் கடந்த வாரம் வேலைக்குச் டூவீலரில் சென்று வீடு திரும்பும் போது கீழே விழுந்ததில் கணுக்காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. ஓய்வு எடுத்து வந்தார். வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில், வலி தாங்க முடியாமல் தவித்த வேலுமணி, துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். கூம்பூர் எஸ்.எஸ்.ஐ., சந்தோஷ் விசாரிக்கிறார்.
டூவீலர்கள் விபத்தில் தொழிலாளி பலி
நத்தம்: குடகிப்பட்டி ஊராட்சி மேற்கிப்பட்டி கூலித் தொழிலாளி அடைக்கலசாமி 31. இவர் கடந்த அக்.,26ல் தனது டூவீலரில் நத்தம் சென்றுவிட்டு மணக்காட்டூர் சென்று கொண்டிருந்த போது எதிரே துவரங்குறிச்சியை சேர்ந்த வடிவேல் 29, ஓட்டி வந்த டூவீலர் மீது மோதி விபத்து நடந்தது. இதில் துாக்கி வீசப்பட்ட அடைக்கலசாமிக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவரை அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு நத்தம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கபட்டார். ஆனால் அங்கு சிகிச்சை பலனில்லாமல் நேற்று அடைக்கலசாமி இறந்து விட்டார். நத்தம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.