போலீஸ் செய்திகள்: திண்டுக்கல்

ADDED : நவ 08, 2026 06:00 PM
கிராவல் மண் அள்ளி சிக்கிய டிப்பர் லாரி
வடமதுரை: வேல்வார்கோட்டை சீலப்பாடியன் களம் பகுதியில் கனிம வளத்துறை அலுவலர் ரவிச்சந்திரன், அலுவலர்கள் இணைந்து ரோந்து சென்றனர். அங்குள்ள கக்கன் குளத்தில் லாரியில் கிராவல் மண் அள்ளியவர்களை பிடிக்க முயன்றனர். ஆனால் டிப்பர் லாரியை விட்டுவிட்டு மண் அள்ளும் இயந்திரத்துடன் அவர்கள் தப்பி ஓடிவிட்டனர். லாரியை கைப்பற்றிய அலுவலர்கள் வடமதுரை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, தப்பியோடியவர்களை தேடி வருகின்றனர்.
பொது அமைதிக்கு குந்தகம்: ஒருவர் மீது வழக்கு
வடமதுரை: செங்குறிச்சி எஸ்.குரும்பப்பட்டியில் பொது மக்களுக்கு இடையூறாக இருக்கும் அரசு டாஸ்மாக் மதுக்கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி தமிழர் தேசம் கட்சியினர் கடந்த சில நாட்களாக பல கட்டப் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் அந்த மதுக்கடைக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டு, ‘இந்த டாஸ்மாக் கடை இனி இங்கு செயல்படாது’ என, அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் மதுக்கடையை அகற்றாவிடில் இடித்து தரைமட்டம் ஆக்குவோம், ‘பேரி காடு’ வைத்து போலீசார் தடுத்தாலும் தகர்த்து உடைப்போம் என்பன உள்ளிட்ட பொது அமைதிக்கு குந்தகம் ஏற்படும் வண்ணம் வன்முறை வாசகங்களை ஒருவர் சமூக வலை தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். பதிவிட்ட நபர் மீது வடமதுரை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.